Ideen für Ferien ohne Flugzeug

Gestrichene Flüge Reisen geht auch anders: Ideen für flugfreie Ferien Fast 700 geplante Flüge der Swiss werden im Zeitraum von August bis Oktober gestrichen. Ist auch deine Reise betroffen oder dir die Lust am Fliegen vergangen? Kein Problem. Wir zeigen dir anhand einiger Beispiele, wie du auch ohne zu fliegen tolle Ferien verbringen kannst.

Eine Brise streicht übers Gesicht und zerzaust das Haar. Sie setzen sich zusammen mit Ihren Liebsten auf ein Strandtuch und beobachten am Horizont den Sonnenuntergang. So schön könnten Ferien sein. Doch für viele geht diese Vorstellung dieses Jahr bachab.

Hat der Personalmangel in der Flugbranche auch Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und Ihr Flug wurde ebenfalls gestrichen? Damit Ihre langersehnten Ferien nicht ganz ins Wasser fallen, haben wir Ihnen hier ein paar Alternativen.

Sie haben viel Zeit und wollen viel sehen, können oder wollen aber nicht Autofahren und mögen es nicht im Stau zu stehen? Dann versuchen Sie es mit einer Interrail-Reise. Mit einem Interrail Pass können Sie insgesamt 33 Länder in Europa mit der Bahn bereisen. Sie können selbst entscheiden, wohin Sie gehen wollen und wie lange Sie an jedem Ort bleiben. Auf der Webseite der SBB gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Einige Beispiele der Altersklasse von 12 bis 27 Jahren – Billette gibt es für jede Altersklasse:

Was Sie bei Interrail-Ferien jedoch beachten sollten: Während den Monaten Juni, Juli und August gibt es in Deutschland aufgrund des Ukraine-Kriegs und der hohen Spritpreise ein 9-Euro-Ticket. Die Züge in Deutschland dürften während dieser Zeit super voll sein. Reservieren Sie Ihr Ticket also frühzeitig und vermeiden Sie, wenn möglich, Fahrten während Stosszeiten.

Sie wollen entschleunigen und verreisen mit der Familie oder Freunden? Zusammen mit Ihren Liebsten tuckern Sie mit gerade einmal 6 bis 10 km/h über die Gewässer Europas. Hausbootferien sind also nichts für Hektiker.

Um ein Hausboot steuern zu dürfen, reicht in den meisten Ländern Europas eine kurze Einführung vor dem Start. Lediglich in Polen, Tschechien und Spanien wird ein Führerschein verlangt. Klassische Hausboot-Touren gibt es in ganz Europa.

Vorbei an kleinen Dörfchen auf dem Fluss Saône in Frankreich. Ohne Führerschein darf das Gewässer der Müritz in Deutschland befahren werden. Vorbei an malerischen Dörfchen in Holland.

In Frankreich im Burgund

Vorbei an Feldern und Weinbergen, Brücken, Schlösser und Dörfer. Mit etwas Glück können Reiher und Eisvögel beobachtet werden. Wer eine ruhige Tour bevorzugt, der kann den Fluss Saône nach La Truchère befahren.

In Deutschland den Mecklenburger Traum geniessen

Ohne Führerschein dürfen die Gewässer zwischen der 30 Kilometer langen Müritz und dem Schweriner See befahren werden. Für die gesamte Strecke sollte etwa eine Woche eingeplant werden.

In Schottland das Loch Ness besuchen

Eine 100 Kilometer lange Strecke führt über Seen, vorbei am berühmten Loch Ness, dem Loch Oich und am Loch Lochy.

In Holland auf der friesischen Seenplatten

Vorbei an alten Windmühlen, malerischen Dörfern und beweglichen Brücken. Ein guter Startort ist die Stadt Sneek.

Gut zu wissen: Auf den meisten Hausboot-Touren muss man einige Schleusen durchfahren. Boote gibt es in verschiedenen Grössen, die meisten sind für vier bis zwölf Personen geeignet. Eine Küche, Dusche und WC sowie Schlafkabinen gehören zum Standard.

Absolut im Trend und bei vielen auf der Bucketlist: Ein Roadtrip mit dem Büsli. Vorbei an spektakulären Landschaften, Pausen an schönen Stränden oder Sightseeing-Touren in einer Stadt. Zu den beliebtesten Roadtrips in Europa gehört zum Beispiel die romantische Amalfiküste in Italien zwischen Sorrento und Salerno.

Auch der Norden Europas ist ein beliebtes Reiseziel für Wohnwagen. Eine bekannte Route ist beispielsweise die Bergstrasse «Trollstigen» in Norwegen. Etwas wärmer wird es an der französischen Riviera von Marseille nach Monaco – eine über 200 Kilometer lange Küstenstrasse.

Der beste Zeitpunkt für einen Roadtrip durch Europa ist von Mai bis September. Doch auch hier gilt: Campingplätze während der Hochsaison sind oft ausgebucht. Beginnen Sie also genug früh mit der Planung. Falls Sie keinen Camping mehr finden, bieten Stellplätze eine weitere Übernachtungsmöglichkeit. Auf der App «park4night» finden Sie Plätze auf der ganzen Welt.

Wer kein eigenes Büsli besitzt: Es gibt Plattformen, auf welchen Camper verschiedenster Grössen gemietet werden können. Wer sich ein Wohnmobil lieber vor Ort aussuchen möchte, kann auch persönlich bei einem Wohnwagenhändler aus der Region vorbeigehen.