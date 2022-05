Ärzte rufen zur Masern-Impfung ukrainischer Kinder auf

Gesundheit Achtung, Masern! Die Kinder- und Kantonsärzte rufen zur Impfung ukrainischer Kinder auf Die Impfquote gegen Covid-19 und Masern ist tief: Die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten stellt die Schweiz auch vor gesundheitspolitische Herausforderungen. Kari Kälin 8 Kommentare 26.05.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie empfiehlt Kinder unter sechs Jahren gegen Masern zu impfen. Nana do Carmo

«Impfen sie Kinder unter 6 Jahren umgehend gegen Masern», empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie in einem Leitfaden für Schweizer Ärztinnen und Ärzte, die ukrainische Flüchtlingskinder behandeln. Die zweite Dosis der Masernimpfung werde in der Ukraine erst im Alter von 6 Jahren verabreicht, heisst es zur Empfehlung «Sicherstellung eines altersgerechten Impfschutzes».

Die Kinderärzte sind nicht die einzigen, die sich über den Impfschutz der Vertriebenen besorgt zeigen. Schon im März schrieb der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani in einem Brief an all seine Standeskollegen im Kanton: «Die Impfquote ist generell nicht optimal.» Eine Abdeckung von 82 Prozent (zwei Dosen) gegen Masern sei eindeutig ungenügend, um das Aufflammen von Ausbrüchen vorzubeugen.

Um die Masern zu eliminieren, was sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum erklärten Ziel gemacht hat, braucht es eine Impfquote von 95 Prozent. Die Schweiz hat diesen Wert bei den Kindern (93 Prozent) fast und bei den Jugendlichen (16 Jahre) ganz erreicht.

Nur ganz wenige sind geboostert

Gegen Covid-19 weist die Ukraine mit 35 Prozent (und weniger als 2 Prozent Boosterimpfungen) eine der tiefsten Impfquoten in Europa auf. Die Tuberkulose – zu 80 Prozent befällt sie die Lungen - , bleibt in dem von Russland angegriffenen Land ein bedeutendes Gesundheitsproblem. Bei der multiresistenten Tuberkulose ist die Ukraine ein Hochinzidenzland. Tuberkulose ist jedoch nicht so ansteckend wie Covid, Masern oder eine Grippe. «Ein Ansteckungsrisiko haben in der Regel Personen, die sehr engen Kontakt (mehrerer Stunden in denselben Räumlichkeiten) zu einem an ansteckender Lungentuberkulose erkranktem Menschen hatten», schreibt das BAG.

Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigungen der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Mehr als 50’000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind bis jetzt in die Schweiz geflüchtet. Das bringt gesundheitspolitische Herausforderungen im Bereich der übertragbaren Krankheiten mit sich. Die Kantonsärzte seien in allen Kantonen bei der Vermittlung der Informationen zumindest beteiligt, sagt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigungen der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen auf Anfrage von CH Media. Im Kanton Zug, wo er wirkt, teilte er ähnliche Informationen wie sein Tessiner Amtskollege über eine elektronische Plattform. Auch die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte hat ihre Mitglieder mit Fachinformationen zur Betreuung der Schutzsuchenden aus der Ukraine bedient.

Bund bietet Impfungen an

Eine Schlüsselrolle beim Thema übertragbare Krankheiten spielt das Staatssekretariat für Migration (SEM). Es bietet den Geflüchteten Impfungen gegen Covid-19 an. Werden bei einer schutzsuchenden Person Symptome festgestellt, veranlasst das SEM einen Test. Es stelle sodann sicher, dass sich andere übertragbare Krankheiten wie Masern und Tuberkulose nicht in der Schweiz verbreiteten, sagt ein Sprecher. Bei Bedarf bietet es den Menschen aus der Ukraine medizinische Erstkonsultationen an, «die unter anderem auf die Erkennung dieser Krankheiten abzielt». Schutzsuchenden wird auch empfohlen, einen Online-Gesundheitscheck durchzuführen. Es gibt ihn auch in ukrainischer Sprache.

Kurzum: Ärzte und Behörden arbeiten eng zusammen, um Ausbrüche übertragbarer Krankheiten im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine zu verhindern. Bis jetzt scheint das gut gelungen zu sein. So weist das Bundesamt für Gesundheit für dieses Jahr noch keinen einzigen Masernfall aus. Es schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass Schutzbedürftige die Masern in die Schweiz einschleppen und sich diese danach ausbreiten, als gering ein. Die Inzidenz bei der Tuberkulose – bis am 17. Mai waren es 125 Fälle – liegt sogar tiefer als im Vorjahr. Vom Tisch ist das Thema damit nicht. Und auf politischer Ebene will der Tessiner SVP-Nationalrat Piero Marchesi wissen, was der Bundesrat im Verbund mit den kantonalen Behörden unternimmt, damit die Ankunft der Geflüchteten nicht das Gesundheitssystem in eine Krise stürzt.

8 Kommentare Margrit Holzhammer vor etwa 15 Stunden 5 Empfehlungen Kennt man in der Ukraine die Masernimpfung nicht? Zudem las ich, dass die Ukraine eine Hochburg für multiresistente Tuberkulosebazillen, sowie ein Tollwutgebiet (wurden wohl ALLE Hunde und Katzen untersucht, bevor sie Schweizerboden bepfoteten????????) sei! Nun kommt, nebst dem bestehenden Coronavirus (noch ca. 1200 Neuinfektionen pro Tag), noch das Affenvirus dazu. Was kommt als nächstes??? 5 Empfehlungen Hans Peter SCHMID, Dr. med. vor etwa 14 Stunden 4 Empfehlungen Frau Holzhammer, ihr Kommentar macht alle die lächerlich, die sich ernsthaft und nach wissenschaftlichen Kriterien um die öffentliche Gesundheit kümmern. Bitte informieren sie sich erst seriös, bevor sie solch unqualifizierte Aussagen machen. 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen