Ein Diabetes-Medikament hilft tatsächlich beim Abnehmen

Gesundheit Die Abnehm-Pille kommt: Noch nie war eine so wirksam Ein neues Medikament hilft beim Abnehmen fast so gut wie eine Magen-Verkleinerung. So gute Resultate lieferte bis jetzt keine andere Abnehmpille. Wanja Staubli 10.07.2022, 05.00 Uhr

Ein übergewichtiger Mann geniesst die Sonne auf einer Sitzbank in Zuerich. Bild: Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Weltweit ist Adipositas, also starkes Übergewicht, ein grosses Problem: Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich die Zahl der Adipösen seit 1975 fast verdreifacht. Nun erweist sich ein Diabetesmedikament als wirksam gegen Adipositas. Im Mai wurde das Medikament Mounjaro von der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung von Diabetes Typ 2 zugelassen. Eine Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde, zeigt nun, dass derselbe Wirkstoff, nämlich Tirzepatid, auch adipösen Menschen beim Gewichtsverlust helfen kann.

Die Forschenden der Yale University haben das Medikament an Patientinnen und Patienten getestet, die an Adipositas oder an starkem Übergewicht (Body Mass Index über 27) und mindestens einer damit verbundenen Krankheit litten. Selbst bei der schwächsten getesteten Dosierung verzeichnete die Studie eine Gewichtsreduktion von 15 Prozent, bei der stärksten Dosierung waren es gar 21 Prozent innerhalb von knapp eineinhalb Jahren. Zum Vergleich: Bisherige Medikamente gegen Adipositas erreichen einen Gewichtsverlust von 5 bis 10 Prozent innerhalb eines Jahres. Durch einen operativen Eingriff werden 25 bis 30 Prozent erreicht.

Abnehmen durch Kontrolle des Zuckerstoffwechsels

Der Wirkstoff Tirzepatid ahmt zwei körpereigne Signalstoffe nach, die beide den Zuckerstoffwechsel steuern. Durch diese doppelte Wirkung kommt es zu einem für Abnehm-Medikamente aussergewöhnlich hohen Gewichtsverlust – fast schon wie bei einer Magenverkleinerung. Auch die mit Adipositas verbundenen Risikofaktoren für andere Erkrankungen haben sich verbessert, darunter der Blutdruck und der Insulin-Spiegel im Blut. Auch Nebenwirkungen kamen vor, dabei handelte es sich jedoch in erster Linie um milde bis moderate Verdauungsstörungen.

Adipositas wird definiert über einen Body Mass Index von 30 oder mehr. Davon sind weltweit über 650 Millionen Menschen betroffen. Bis 2030 dürften es laut Schätzungen der World Obesity Federation sogar eine Milliarde sein. Auch in der Schweiz ist Adipositas weit verbreitet: Seit 1992 hat sich gemäss Bundesamt für Statistik der Anteil adipöser in der erwachsenen Bevölkerung bis 2017 auf rund 11 Prozent verdoppelt. Gleichzeitig sind auch die damit verbundenen Gesundheits-Kosten in die Höhe geschnellt. Zwischen 2002 und 2012 haben sie sich auf 8 Milliarden Franken jährlich verdreifacht. Denn die Betroffenen haben ein stark erhöhtes Risiko für verschiedene Krankheiten, darunter Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Diabetes, Arthrose und einige Krebsarten.

Früher hatten Ansätze zum Gewichtsverlust hauptsächlich Bewegung und Ernährungsumstellung im Fokus. Mittlerweile ist klar, dass hinter Übergewicht noch mehr steckt: Beim Versuch abzunehmen kann der Körper gegensteuern und das Abnehmen bremsen. Daher können Optionen wie Operationen zur Verkleinerung des Magens oder auch Medikamente zum Gewichtsverlust eine sinnvolle Ergänzung sein.