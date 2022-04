Ratgeber Fühlen Sie sich schlapp? Diese sechs Tipps helfen gegen Frühjahrsmüdigkeit Vielen Menschen fehlt im Frühling Energie oder Motivation, um den Alltag zu meistern oder die länger werdenden Tage zu geniessen. Das sind die Ursachen und dies hilft gegen die Müdigkeit. Sandra Peter 24.04.2022, 05.00 Uhr

Umstellung: Beim Jahreszeitenwechsel spüren einige Menschen stärkere Müdigkeit. Bild: Getty

Dass sich Menschen im Frühling ausgelaugt fühlen, hängt gemäss der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz meist von biologisch bedingten Faktoren ab. Die Temperaturschwankungen und die Umstellung auf die Sommerzeit bringen den Körper und die Hormone aus dem Gleichgewicht.

Die Frühjahrsmüdigkeit sei demnach eine durch den Jahreszeitenwechsel und den veränderten Tag-Nacht-Rhythmus hervorgerufene Erscheinung und keine Krankheit, so die Stiftung. Die Beschwerden fallen teils dennoch heftig aus: Sie reichen von Müdigkeit über verminderte körperliche und geistige Leistungsbereitschaft bis hin zu leichten depressiven Verstimmungen.

Um dem Körper die meist ein paar Wochen dauernde Umstellung zu erleichtern, helfen folgende Massnahmen:

Menschen mit niedrigem Blutdruck kämpfen öfter mit Frühjahrsmüdigkeit. Schon kleine Änderungen und regelmässigere Bewegung können den Kreislauf in Schwung bringen. Bewegung lässt sich in den Alltag integrieren. Zum Bespiel, indem man den Arbeitsweg zu Fuss geht oder mit dem Velo fährt, Treppen steigt, im Stehen arbeitet, einen Spaziergang oder eine Joggingrunde mittags unternimmt sowie mit den Kindern in der Natur spielt.

Tageslicht und frische Luft sorgen für mehr Energie. Die frische Luft versorgt das Gehirn mit Sauerstoff und stärkt das Immunsystem. Sonnenlicht regt die Produktion von Vitamin D an und setzt aktivierende Hormone wie Serotonin, Testosteron und Endorphine frei, was den Körper belebt. Schon eine Mittagspause draussen zu verbringen oder ein paar Minuten am offenen Fenster zu stehen, hilft.

Nicht nur der Körper braucht Fürsorge. Genauso wichtig ist es, sich um das seelische Wohlbefinden zu kümmern, denn dies bringt ebenfalls mehr Energie. Bereits kleine Schritte oder einfache tägliche oder wöchentliche Rituale helfen gemäss der Stiftung. Sie nennt zehn Anregungen, die gemäss Studien für Verbesserungen der psychischen Gesundheit sorgen.

Diese zehn Schritte unterstützen die seelische Gesundheit Entspannen Sie sich bewusst: Planen sie fixe Phasen der Ruhe und Erholung ein, um Kraft zu tanken.

Planen sie fixe Phasen der Ruhe und Erholung ein, um Kraft zu tanken. Halten Sie Kontakt: Pflegen sie soziale Beziehungen, treffen Sie sich mit Freundinnen und Freunden.

Pflegen sie soziale Beziehungen, treffen Sie sich mit Freundinnen und Freunden. Beteiligen Sie sich: Bringen Sie sich in eine Gemeinschaft ein – so sind sie Teil von ihr.

Bringen Sie sich in eine Gemeinschaft ein – so sind sie Teil von ihr. Entdecken Sie Neues: Pflegen Sie ihre Neugier, entdecken und probieren Sie Neues aus.

Pflegen Sie ihre Neugier, entdecken und probieren Sie Neues aus. Seien Sie kreativ: Gestalten oder erschaffen Sie etwas, seien Sie schöpferisch tätig.

Gestalten oder erschaffen Sie etwas, seien Sie schöpferisch tätig. Sprechen Sie darüber: Teilen Sie Sorgen und Freuden mit Vertrauenspersonen.

Teilen Sie Sorgen und Freuden mit Vertrauenspersonen. Holen Sie Hilfe: Organisieren Sie sich bei Problemen Hilfe und nehmen Sie sie an.

Organisieren Sie sich bei Problemen Hilfe und nehmen Sie sie an. Bleiben Sie aktiv: Bewegen Sie sich regelmässig und bleiben Sie körperlich aktiv.

Bewegen Sie sich regelmässig und bleiben Sie körperlich aktiv. Stehen Sie zu sich: Akzeptieren Sie sich selber und tragen Sie Sorge zu sich.

Akzeptieren Sie sich selber und tragen Sie Sorge zu sich. Glauben Sie an sich: So meistern Sie Krisen und überwinden Schwierigkeiten.

Damit der Körper leistungsstark ist, benötigt er ausreichend Flüssigkeit. Empfohlen wird, täglich mindestens eineinhalb Liter ungesüsste Flüssigkeit wie Mineralwasser oder Kräutertee zu trinken.

Leichte Gerichte mit viel Gemüse, Salaten, pflanzlichen Eiweissen und hochwertigen Fettsäuren aus Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten sowie frisches Obst verträgt der Körper in der Regel gut. Schwer im Magen liegt hingegen kalorienreiches Essen mit viel Zucker und Fett und macht somit eher träge. Tipps für ausgewogene Zwischenmahlzeiten finden Sie unter diesem Link.

Ein regelmässiger Schlaf-Wach-Rhythmus ist optimal. Wer jeden Tag zur selben Zeit ins Bett geht und aufsteht, fühlt sich fitter und ausgeruhter und hat somit mehr Energie, um den Alltag zu bewältigen. Empfohlen werden sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht.