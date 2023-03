H5N1 Die Ansteckungsgefahr beim Vogelgrippevirus steigt: Warum lieber getötet als geimpft wird Die Vogelgrippe droht zur Pandemie zu werden. Dennoch werden die Hühner nicht geimpft. Das hat mit internationalen Handels-Deklarationen zu tun. Aber nichts mit Pandemie-Prävention. Sabine Kuster, Aylin Erol Jetzt kommentieren 06.03.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einem kranken Vogel sollte man nicht zu nahe kommen. Bild: Stratosgiannikos / iStockphoto

Es muss ein mitleiderregendes Bild gewesen sein, das sich einem Ruderer auf dem Zürichsee bot. Die Möwe lebte noch. Aber sie war schwach, womöglich krank. Der Ruderer fischte den Vogel deshalb kurzerhand aus dem eisigen Wasser und meldete sich bei der Vogelwarte Sempach. Er hoffte, die Möwe könnte wieder aufgepäppelt werden.

Was aus ihr geworden ist, ist nicht bekannt. Doch einem kranken Vogel – insbesondere einen Wasservogel – so nah zu kommen, ist nicht zu empfehlen. Denn die grosse Furcht bei der aktuell grassierenden Vogelgrippe ist, dass das H5N1-Virus so oft auf den Menschen übertragen wird, bis es mutiert, und auch Ansteckungen zwischen Menschen möglich werden. Das könnte der Beginn einer neuen Pandemie mit erneut Tausenden von Toten sein. Was soll man also mit kranken Vögeln tun? Und warum werden Geflügelhalter oder Geflügel nicht längst geimpft?

Fachleute raten aus drei Gründen klar dazu, eine Fachstelle oder den Wildhüter anzurufen, bevor man das Tier berührt: Erstens besteht ein kleines Risiko, sich mit der Vogelgrippe oder anderen Krankheiten anzustecken. Zweitens können wehrhafte Vögel wie Schwäne, Eulen, Enten oder Greifvögel mit ihren Schnäbeln und Krallen Verletzungen zufügen. Und Drittens: Nicht alle Vögel, die hilfsbedürftig aussehen, sind das auch. Wenn man das Tier dennoch berühren muss, empfehlen sich Handschuhe und Händewaschen.

Geflügelhalter wären daran interessiert. Denn wenn ein einziger Fall in einem Betrieb auftritt, werden alle Tiere gekeult. In Asien und Afrika werden Nutztiere schon geimpft, in China seit 20 Jahren. In der EU und der Schweiz war bisher eine andere Überlegung wichtiger: Länder, die gegen H5N1 impfen, gelten nicht mehr als seuchenfrei. Dies schlicht, weil man beim jetzigen Impfstoff nicht unterscheiden kann, ob ein Tier geimpft oder infiziert ist. Verschiedene Länder importieren deshalb kein Pouletfleisch aus Ländern, in denen geimpft wird.

Weil die Impfung bisher nicht erlaubt war, haben Impfstoff­hersteller gar nicht erst Zulassungsanträge gestellt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) argumentiert, dass die Vogelgrippefälle lange Zeit nur sporadisch aufgetreten seien. Und schreibt: «In dem Moment, in dem ein Land regelmässig dieser Krankheit ausgesetzt wird, stellt sich die Frage erneut.» Ohne jedoch zu sagen, ob dieser Moment nun gekommen wäre.

Nein, auch für Menschen ist in der Schweiz zurzeit kein Vogelgrippeimpfstoff zugelassen. Dies, obwohl zumindest 2009 zweitausend Testpersonen am Kantonsspital St. Gallen für die Erforschung eines Impfstoffes gesucht wurden.

Das BLV schreibt, es gehe nicht nur um die Anzahl Fälle. Da es sich um ein fast globales Problem handle, brauche es gemeinsame Lösungen: «Solche Bestimmungen werden international diskutiert.» Mit anderen Worten: Die Schweiz wartet ab, bis die EU entschieden hat.

Doch, bis Ende Januar befand sich ein Gesuch für einen neuen Impfstoff in der Vernehmlassung. Dieser ist vorerst für Wildvögel in Zoos gedacht, die Impfungen sollen im Herbst 2023 starten. Zoos haben auch in der EU schon mehrfach Ausnahmebewilligungen zum Impfen gegen die Vogelgrippe erhalten. Anders als der bisherige, der auf inaktivierten Viren basiert, ist der neue ein Vektorimpfstoff. Er enthält also ein harmloses Virus, dem ein Vogelgrippe-Gen eingesetzt wurde. Der Schutz ist laut dem Gesuch vollständig und verhindert auch die Weitergabe des Virus. Und: Mit diesem Stoff lassen sich geimpfte Tiere von infizierten unterscheiden.

Frankreich gibt jährlich über eine Milliarde Euro aus, um den Geflügelhaltern die Verluste der notgeschlachteten Tiere zu bezahlen, weil es zu Ausbrüchen kommt, und wünscht sich deshalb, ihr Geflügel impfen zu können. Laut der Agentur Reuters verhandelt Frankreich mit Nicht-EU-Importeuren, die bis jetzt kein geimpftes Geflügel akzeptieren. Die europäische Lebensmittelbehörde hält die Mitgliedstaaten schon seit einem Jahr dazu an, eine Impfung in den Farmen zu prüfen. Auch der EU-Rat fordert, dass bessere Impfungen erforscht und zugelassen werden.

Ja, in Peru starben vergangenen Monat rund 3500 Seelöwen an der Vogelgrippe. Laut dem peruanischen Umweltministerium entspricht dies 3,3 Prozent der Seelöwenpopulation des ganzen Landes. Es kam auch schon zu Ansteckungen bei Füchsen, Berglöwen, Bären und einem Stinktier. Sylvie Briand, die Direktorin für Epidemie- und Pandemievorsorge der WHO, bezeichnete die Situation deshalb Ende Februar als «besorgniserregend».

Bis jetzt kam es nur in seltenen Fällen und nur bei sehr engem Kontakt mit Geflügel zu einer Übertragung des Vogelgrippe-Virus auf Menschen. Doch auch das BLV sagt: «Je mehr ein Virus zirkuliert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich verändert und ansteckender wird.» Gemäss der WHO hat das Virus eine Sterblichkeitsrate von 56 Prozent. Der jüngste Fall ereignete sich vergangenen Monat in Kambodscha, wo sich ein elfjähriges Mädchen mit der Vogelgrippe ansteckte. Nach Husten, Fieber und Halsschmerzen verstarb das Mädchen nach wenigen Tagen. Anschliessend wurde auch ihr 49-jähriger Vater positiv auf das Virus getestet. Symptome zeigte er allerdings keine. Wie sich die beiden angesteckt haben, ist noch nicht klar. Das kambodschanische Ministerium wies darauf hin, dass in der Nähe ihres Hauses viele tote Wildtiere gefunden worden waren. Das Mächen hatte sich allerdings mit einem Vogelgrippevirus-Stamm namens «Klade 2.3.2.1c» angesteckt, der seit einigen Jahren in Kambodscha grassiert. Diese Variante gilt als hochpathogen. In Europa und Nordeuropa kursiert ein anderer Stamm.