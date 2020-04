Im Jonental wollte Maria ihre Kapelle haben Ein Ort der Stille, der Kontemplation und des Rückzugs: Das bedeutendste Marienheiligtum des Kantons Aargau liegt mitten in der Wildnis. Der Legende nach hat alles mit einer verirrten Ziege begonnen. Andreas Faessler 17.04.2020, 05.00 Uhr

Die abgelegene Kapelle Jonental ist umgeben von steilen Hängen. Sie ist das Ziel von Pilgern, Wanderern und Ruhesuchenden.

Bild: Andreas Faessler (23. Màrz 2020)

Malerischer könnte man einen Flecken Erde kaum zeichnen: eine sonnige Lichtung am lauschigen Bach, rundum von dicht bewaldeten Hängen beschützt, weit ab von der Hektik des Alltags. Wer würde da nicht seine Zelte aufschlagen wollen?

Auch der heiligen Muttergottes schien es hier zu gefallen, und so ist der Kanton Aargau zu seinem wichtigsten und wohl idyllischsten Marienwallfahrtsort gekommen. Dieser liegt an der Ostroute des Freiämterweges am stillen Jonenbach in der Gemeinde Jonen im Kelleramt. Im steilen, aber sanften Bachtobel, welches nur zu Fuss erreichbar ist, erhebt sich die barocke Wallfahrtskapelle auf einer gemauerten Plattform. Wanderer machen hier Rast, erfrischen sich am alten Pilgerbrunnen, Ruhesuchende lassen sich auf dem ausladenden Platz vor der Kapelle nieder. Das schwache bis kaum vorhandene Handynetz an diesem Ort ist kein Manko, im Gegenteil: Es lenkt nicht davon ab, sich in dieser beschaulichen Einsamkeit aufs Wesentliche zurückzubesinnen. Die Kapelle selbst lädt zu Einkehr und Kontemplation und ist nicht zuletzt aus kunsthistorischer Sicht ein sehenswertes Fundstück. Unmittelbar unterhalb der Kapelle steht das 1831 erbaute Sigristenhaus.

Der Traum eines Hirtenjungen

Doch wie kommt die bedeutende Pilgerstätte ausgerechnet an diesen schwer zugänglichen Standort mitten in der Wildnis? Es war wohl der Wille der hier Verehrten, zumindest lässt die Legende darauf schliessen. Demnach soll in der Nähe des Jonentobels einst ein Junge seine Geissen gehütet haben. Eines der Tiere verirrte sich ins Tobel. Der Hirte stieg seiner Geiss nach und fand sie hier wohlauf. Dann auf einmal vernahm er aus der Ferne liebliche Musik, er legte sich hin auf einem moosbewachsenen Stein, lauschte und schlief ein.

Im Traum erschien ihm eine fromme Gesellschaft, die in einem Kirchenraum andächtig betete. Als der Junge wieder aufwachte, sah er neben sich ein Marienbildnis liegen. Er erkannte darin dasselbe, dessen er in seinem Traum gewahr worden war. Die Kunde von diesem Vorfall verbreitete sich schlagartig. Die Dorfbewohner sahen darin ein unmissverständliches Zeichen, dass die Gottesmutter von ihnen verehrt werden wollte. Also fassten sie den Entschluss, oberhalb des Tobels eine Kapelle zu errichten und stellten das dafür nötige Baumaterial vor Ort bereit. Doch lagen die Steine am Folgetag nicht mehr vor Ort, sondern unten im Tobel. Wer hat sie hierhin geworfen? Mühsam schleppten sie die Steine wieder hoch zum vorgesehenen Bauplatz, doch wiederholte sich dasselbe mehrmals – selbst Materialwache nützte nichts. Bis ein weiser Gottesmann den Jonern riet, die Kapelle an jener Stelle zu errichten, wo der Hirte das Marienbildnis neben sich vorfand. Die Dorfbewohner folgten diesem Rat und konnten den Bau schliesslich ohne Zwischenfälle ausführen. Die Muttergottes hatte sich diesen Baugrund ausgesucht.

Ein Baumeister aus Luzern

Die Ursprünge der Marienverehrung im Jonental sind wohl im 14. Jahrhundert zu verorten, obschon eine Kapelle schriftlich erst um 1521 erstmals bezeugt ist. Im Jahre 1734 entschied Bremgarten als Bezirkshauptort, die Pilgerkapelle im Jonental zu erneuern. Der Bauauftrag ging an den Luzerner Meister Hans Georg Urban (1694-1759). Der gelernte Steinmetz zeichnet ab 1730 vor allem für Bauten in der Stadt Luzern und Umgebung verantwortlich. Unter anderem der Umbau der Franziskanerkirche oder die Ba­rockisierung der Peterskapelle gehen auf Urban zurück.

1742 wurde die neue Kapelle im Jonental feierlich gesegnet. Der Bau hat den Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Im Zentrum des schwarzen Hochaltars ist das spätgotische Gnadenbild gefasst – die gekrönte Madonna mit dem Jesuskind im Strahlenkranz. Bemerkenswert im Kapelleninneren sind neben den drei barocken Altären die weitläufigen Sgraffito-Malereien.

In den 1990er-Jahren wurde die Wallfahrtskapelle Jonental umfassend renoviert. Sie ist nicht nur das Ziel vieler Pilger, sondern auch bei Hochzeitspaaren sehr gefragt.