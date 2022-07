Richtig lüften bei Hitze

Hitzewelle in der Schweiz Fenster offen oder zu? So bekommen Sie die Hitze mit Lüften aus der Wohnung Es kursieren verschiedene Theorien, wie man an den heissen Tage richtig lüften soll. Eine Umweltmedizinerin gibt Auskunft. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 14.07.2022, 17.00 Uhr

Klettern die Temperaturen in den Innenräume, steigt der Wunsch, das Fenster zu öffnen. Bild: Getty Images

Zwar wird es in den nächsten Tagen heiss bis sehr heiss, doch nachts halbieren sich die Temperaturen. Selbst in einer Hitzeinsel wie Basel-Stadt kühlt die Luft dann unter 20 Grad ab. Dadurch lässt sich die angestaute Wärme während der Nacht aus den Innenräumen rauskriegen.

Doch wie lüftet man an Hitzetagen richtig? Dazu kursieren verschiedene Theorien. Alles zu oder auch tagsüber Durchzug für einen Luftaustausch und geringere CO2-Belastung? Die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann rät: «Tagsüber sollten die Fenster geschlossen bleiben. Das effektive Lüften geschieht nachts.»

Sie empfiehlt, die Fenster erst zu öffnen, wenn man abends zwischen zehn und elf Uhr zu Bett geht. Liegen die Fenster auf der sonnenabgewandten Seite, können sie dann morgens bis etwa acht Uhr offen bleiben. «Danach gilt: Alle Fenster schliessen und verschatten», sagt sie. Also Fensterläden zuziehen oder Rollläden runterlassen. Ventilatoren können tagsüber für bewegte Luft sorgen, die hilft, Wärme von der Haut abzutransportieren.

Tropennächte sind nördlich der Alpen eher selten

Dass wir nachts aktuell nicht ächzend vor Hitze im Bett liegen, ist einer mehrheitlich vorherrschenden Bisenströmung geschuldet, die aus Nord bis Nordost relativ trockene und weniger heisse Luft zur Alpennordseite führt. «Zwar haben Tropennächte in den vergangenen Jahren auch auf der Alpennordseite zugenommen», sagt Patrick Stierli von MeteoSchweiz. Häufig seien sie aber nicht.

Die Anzahl Tropennächte pro Jahr bewegt sich nördlich der Alpen an den meisten Standorten im tiefen einstelligen Bereich. In manchen Jahren tritt auch keine Tropennacht auf. Eine Häufung gab es im Sommer 2015, da sank die Temperatur in Zürich und Basel an acht Tagen nicht unter 20 Grad.

Ob eine Tropennacht eintritt, hängt stark vom Ort ab. In Städten sind die Temperaturen generell höher als in deren Umland. Der Unterschied kann bis zu sechs Grad betragen. Dies, weil eine dichte Bebauung, verhältnismässig wenig Grünflächen, eine schlechtere Durchlüftung, Emissionen und die Abwärme der Gebäude die urbanen Zentren in regelrechte Wärmepilze verwandelt.

See- oder Hanglage begünstigen Tropennächte

Begünstigt werden Tropennächte durch eine hohe Luftfeuchtigkeit oder wenn nach einem heissen Tag eine Wolkendecke die Abstrahlung verringert. «Auch Orte mit Seenähe und leicht erhöht auf Hügeln weisen häufiger Tropennächte auf», sagt Stierli.

Tagsüber nimmt das Seewasser zwar Wärme auf und sorgt für ein etwas kühleres Klima. Ist die Luft nachts aber kälter als das Wasser, tritt der gegenteilige Effekt ein: Der See wärmt die Umgebung auf. Orte an Hanglage weisen etwas höhere Temperaturen auf, weil kühle Luft eine höhere Dichte als warme Luft aufweist, deshalb schwerer ist und hangabwärts strömt.

