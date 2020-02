WOCHENSTERNE: Höchste Zeit, um aufzuwachen Mitten im Fischezeichen der Träume und Visionen wird Merkur, Planet des Denkens und der Kommunikation, rückläufig. Es ist dringend, unrealistische Wunschvorstellungen zu verabschieden. Das sagen uns die Sterne vom 13. bis 19.Februar. Claude Weiss 13.02.2020, 05.00 Uhr

(Bild: Fotolia)

Bis zum Wochenende haben wir noch Zeit, um uns von überrissenen Erwartungen und weltfremden Vorstellungen freiwillig zu verabschieden. Danach kann der Prozess schmerzhaft werden, weil er unfreiwillig erfolgt. Ein kritischer Moment stellt dabei der 17.Februar dar, denn Merkur wird am frühen Montagmorgen rückläufig. Wenn wir unter keinerlei Verpflichtungen und Erwartungsdruck stehen würden, wie dies im Urlaub der Fall sein mag, wäre dieser Moment kein Problem. Er eignet sich gar, um einen Schritt zurückzutreten, Rückschau zu halten und die Dinge in einem grösseren Zusammenhang zu sehen. Für Verrichtungen des Alltags, bei denen wir rational und verlässlich funktionieren müssen, ist er jedoch Gift, denn unsere Wunschvorstellungen, aber auch unsere Ängste, brechen mit uns durch. Wir verstehen Dinge falsch, weil wir sie vielleicht nicht so wahrhaben wollen, wie sie herüberkommen, deuten sie um, damit sie uns besser passen, oder wir drücken uns so undeutlich und ungeschickt aus, dass andere uns missverstehen. Das Resultat sind Pannen in der Kommunikation und verpasste Termine. Darum lautet in solchen Zeiten die Empfehlung, nach Möglichkeit keinen Vertrag zu unterschreiben, keine komplexen technischen oder elektronischen Anlagen zu installieren und keine neuen Projekte zu starten. Sonst muss man häufig nochmals über die Bücher oder wieder von vorne anfangen.