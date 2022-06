Gegen Affenpocken: Erste Länder nutzen Pocken-Impfung

Infektionskrankheit Die Affenpocken breiten sich weiter aus, erste Länder beginnen zu impfen – was macht die Schweiz? Mit der Ausbreitung der Affenpocken werden Schutzmassnahmen hochgefahren: Die ersten Länder setzen Pockenimpfungen ein – jedoch nur bei Leuten, die Kontakt zu Erkrankten hatten. Wanja Staubli Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Viele haben eine solche Narbe am Oberarm. Sie ist das Andenken an eine Pockenimpfung. Bild: Bernd Weissbrod / DPA / KEYSTONE

Mehr als drei Wochen sind vergangen seit in der Schweiz der erste Fall von Affenpocken gemeldet wurde. Seitdem haben sich hierzulande 14 Personen angesteckt, weltweit sind es 1480 (Stand 11.06.2022). Aufgrund der steigenden Fallzahlen haben nun einige Länder, darunter Kanada, England und USA Impfkampagnen gestartet. Die Strategie ist, nur die Personen zu impfen, die in Kontakt mit einem bestätigten Fall standen. Jedoch mit wenig Erfolg: In England haben sich lediglich 15 von 107 der engen Kontaktpersonen impfen lassen.

Ein spezifischer Impfstoff gegen Affenpocken existiert nicht. Stattdessen werden Impfstoffe gegen die normalen Pocken verwendet, die seit den 1980er-Jahren als ausgerottet gelten. Die Impfstoffe der ersten und zweiten Generation enthalten lebende Vacciniaviren – enge Verwandte der Pockenviren, die kaum Symptome auslösen. Da diese sich jedoch vermehren können, kann es in seltenen Fällen zu schweren Nebenwirkungen kommen. Bei der dritten Generation von Pockenimpfstoffen sind dieselben Viren vorhanden, jedoch so abgeschwächt, dass sie sich in Menschlichen Zellen nicht vermehren können. Dadurch ist der Impfstoff sicherer.

Die Pockenimpfung sorgt für eine Kreuzimmunität

Obwohl diese Impfstoffe also für ein anderes Pocken-Virus entwickelt wurden, schützen sie laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zu 85 Prozent vor einer Infektion mit Affenpocken. Auch eine frühere Impfung kann gegen schwerere Verläufe schützen. In der Schweiz sind die meisten über 42-Jährigen und alle über 50-Jährigen gegen Pocken geimpft, bei Vielen ist das durch eine Narbe am Oberarm sichtbar.

Eine Impfung kann auch innerhalb von vier Tagen nach Kontakt mit einer Infizierten Person gegen Affenpocken helfen. Unklar ist aber, ob das auch für den Impfstoff der dritten Generation gilt, da dieser in zwei Dosen im Abstand von vier Wochen verabreicht werden muss.

Zum Schutz vor einer versehentlichen Freisetzung von Pockenviren aus Laboren oder sogar einem Einsatz der Viren als biologische Waffe, haben einige Länder Impfstoff gelagert. Auch in der Schweiz wird Impfstoff gelagert – jedoch von der ersten Generation, die gemäss WHO nicht mehr öffentlich zur Verfügung steht. In der Schweizer Armeeapotheke befindet sich ausreichend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung, eingefroren, damit er nicht abläuft.

Die Schweiz zögert mit impfen

Doch der Pockenimpfstoff der ersten Generation kommt für eine Impfaktion nicht infrage: «Er kann seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen. Daher ist er für die Prävention von Affenpocken nicht geeignet», sagt Katrin Holenstein vom BAG.

Der Impfstoff der dritten Generation wiederum ist hierzulande aber nicht zugelassen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt lediglich, er könne in «speziellen Situationen» im Off-Label-Modus auch ohne Zulassung verabreicht werden.

Auch Kontaktpersonen werden hier nicht geimpft

Bisher hat die Schweiz denn auch nicht zum Impfen ausgerufen. «Eine mögliche Impfstrategie wird laufend evaluiert», so Holenstein. Es gebe auch keine definierte Anzahl an Ansteckungen ab der man mit impfen beginnen werde. Das BAG geht nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus, auch Kontaktpersonen werden nicht geimpft.

Grossflächige Impfungen werden auch im Ausland nicht gemacht. Sie seien noch nicht gerechtfertigt, sagte Daniel Bausch, Direktor für Gesundheitssicherheit der globalen Allianz für Diagnostik Find in Genf gegenüber dem Magazin «nature». Aber: «Wenn das Virus sich in Risikogruppen ausbreitet wie bei Schwangeren, Kindern oder wenn es tödlicher wird, muss man die Risiko-Nutzenanalyse neu machen.»

Ausserhalb von Afrika kam es bisher nicht zu Todesfällen durch eine Affenpocken-Infektion in diesem Jahr. In afrikanischen Ländern sterben aber 4,7 Prozent aller Infizierten, weshalb dort eine grossflächige Impfung hilfreich wäre.

