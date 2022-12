Religion - Maria und Josef haben keinen Abstecher zu den Pyramiden gemacht

Seit Medienberichte von Flüchtlingen überhandnehmen, hören wir in Predigten immer wieder, dass die Heilige Familie schon ganz am Anfang Opfer einer politischen Verfolgung wurde und in Ägypten Asyl fand. Was aber nicht zutrifft.

Josef Imbach* 23.12.2022, 05.00 Uhr