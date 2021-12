Zug/Luzern Ein Verein rückt die Nöte und Reichtümer der Klöster in den Fokus Die Luzerner Theologin Regula Grünenfelder ist im Vorstand von «Kloster-Leben». Der im Frühjahr 2020 gegründete Verein will Klostergemeinschaften bei Neuorientierungen unterstützen. Interview: Vera Rüttimann 17.12.2021, 05.00 Uhr

Von Beginn an engagieren Sie sich im Verein «Kloster-Leben»*. Aus welchen Motiven wurde er gegründet?

Regula Grünenfelder.

Regula Grünenfelder: «Kloster-Leben» als Fachverein sieht die Herausforderungen und Nöte der Ordensgemeinschaften in der heutigen Zeit: wenig oder keine Eintritte, und die Verantwortung für Traditionen und Gebäudekomplexe, die nicht nur für das Kloster, sondern für die Schweizer Gesellschaft und Kulturlandschaft bedeutungsvoll sind.

Wie kann der Verein konkret helfen?

Wir möchten diesen Ordensleuten in einem schwierigen Übergang zur Seite stehen. Zudem engagieren wir uns für die interdisziplinäre Erforschung der Klosterlandschaft Schweiz, damit zukunftsfähige, mithin auch wegweisende Mit- und Nachnutzungen innerhalb der aktuellen Megatrends und der Auswirkungen in den sich verändernden sozialen Gefügen, in der digitalen Transformation, aber auch der Klimakrise möglich werden.

Und wer engagiert sich in Kloster-Leben?

Es kommen Fachleute aus Raumplanung, Architektur und Theologie sowie aus Kommunikation, Ökonomie und Landwirtschaft zusammen. Mit dabei sind auch Ordensleute und Engagierte für Nachhaltigkeit. Mit all diesen Personen arbeitet der Verein interdisziplinär vernetzt zusammen, um Klöster und die Klosterlandschaft in eine sichere, nachhaltige, moderne Zukunft zu führen.

Welche Rollen spielen Klöster heute noch?

Auf dem Weg in eine solidarische und nachhaltige Zukunft gehö­ren Klöster zu den vielversprechendsten Vorbildern. Im intergenerationellen Zusammenleben aus einer gemeinsamen Mitte und mit Ausstrahlung, mit nachhaltiger Kreislaufwirtschaft und Bildung sehen engagierte Personen und Forschungsteams ein wegweisendes Modell für die Zukunft. Die Klosterlandschaft Schweiz ist im umfassendsten Sinne und weit über unseren Kulturkreis hinaus wohl die bedeutendste Wissensträgerin.

Der Verein fokussiert sich auf die Schweizer Klosterlandschaft. Unser Bild zeigt die sechs Zisterzienserinnen, welche noch im Kloster Frauenthal in Hagendorn bei Cham leben. Bild: Stefan Kaiser (28. Juli 2021)

Warum ist sie so wenig erforscht?

Das hat auf der Seite der Öffentlichkeit mit der Zurückhaltung gegenüber religiösen Gemeinschaften zu tun. Auf kirchlicher Seite mit einer theologischen Herausforderung: Es braucht eine etwas andere Theologie: eine «weihnächtliche» Theologie.

Was meinen Sie damit?

Das Christentum kann etwas, was heute absolut wichtig ist: Selbstzurücknahme. Das ist was anderes als «gesundschrumpfen» oder reorganisieren. An Weihnachten wird Gott Mensch. Der Philipperhymnus, das älteste Christuslied, besingt die Selbstzurücknahme Gottes als Weg zur Begegnung. Diese Selbstzurücknahme, die Kenosis, ging verloren, als das Christentum zur Leitreligion wurde. Statt Überzähliges abzustossen, denkt die kenotische Theologie darüber nach, wie das Teilen auf Augenhöhe vor sich gehen könnte. So können kirchliche Gemeinschaften nicht am Rande, sondern im Innersten ihres Glaubens anderen Platz machen, und so Teil der Zukunft sein.

Klöstern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie werden als heilige Orte oder Orte der Kraft bezeichnet. Wie nehmen Sie das persönlich wahr?

Heilige Räume haben immer eine Aufgabe der Beheimatung. Wie diese Beheimatung unter den heutigen Bedingungen aussehen muss, weiss jetzt niemand. Wir wissen nur, dass heilige Räume in der Globalisierung und digitalen Transformation schmerzlich fehlen. Klostergemeinschaften und Klöster sind Wissensträgerinnen für die Zukunft. Ordensschwestern und -brüder sind mit einer Berufung unterwegs, die weit über ihr persönliches Leben hinausgeht.

Wer engagiert sich im Vorstand des Vereins?

Im Vorstand des Vereins engagieren sich: die Zuger Raumplanerin Susanna Etter, die ihren Master an der ETH zur Klosterlandschaft geschrieben hat; Prof. Dieter Geissbühler als Architekt; Elena Philipp, die als Zuständige für Gross-Spender einer grossen sozialen Einrichtung Erfahrungen mitbringt und der die Klöster im gesellschaftlichen Wandel der Zeit viel bedeuten; Dr. Regula Grünenfelder als katholische Theologin. Als Mitglieder der Fachgruppe gehören Pater Andri Tuor OSB vom Kloster Engelberg und Urs Steger als erfahrener Begleiter von Klöstern zum Kernteam des Vereins.

Was sind die nächsten Projekte des Vereins?

Aktuell bereiten wir zusammen mit Hochschulen und theologischen Fakultäten ein dreijähriges Forschungsprojekt vor. Am Ende soll ein Atlas zur Klosterlandschaft die vieldimensionale Realität der Klöster in den vielschichtigen aktuellen gesellschaftlich-religiösen Herausforderungen spiegeln und Lösungswege aufzeigen.

* Der im Februar 2020 gegründete Verein Kloster-Leben mit Sitz im Kanton Zug bezweckt den Aufbau einer Plattform zur Begleitung und Unterstützung von ursprungsnahen Mit- und Nachnutzungen von Klöstern. Der Verein ist aus der Initiative Klosterleben hervorgegangen, die sich für die Erforschung und Entwicklung der Klosterlandschaft Schweiz einsetzte.