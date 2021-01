Alte Menschen ehren uns Eine persönliche Randnotiz zum Wert des Alters. Susanne Holz 11.01.2021, 13.36 Uhr

Susanne Holz Bild: Luzerner Zeitung

Mein Grossvater lebte bei uns im Haus, wir waren vier Kinder, Mutter, Vater, und mein Opa. Mein Grossvater wurde fast 92 Jahre alt. Im November 1895 geboren, starb er im August 1987. Ich war gerade bei einer Freundin, meine Mutter rief an und sagte: Opa ist tot. Mein Grossvater starb überraschend eines Nachmittags im Sommer, ein paar Stunden vor seinem Tod hatte er noch am Küchentisch gesessen wie so oft, und vor sich hin gesungen.

Ich würde sagen, mein Grossvater war ein glücklicher Mann, und ich hatte eine glückliche Kindheit. Als kleines Mädchen beschloss ich, auch sehr alt werden zu wollen – weil das Leben schön und aufregend ist. Wenn mein Opa einen runden Geburtstag hatte, kam der Pfarrer vorbei und überbrachte Glückwünsche. Wir freuten uns über das hohe Alter unseres Grossvaters, der als junger Mann physisch unbeschadet aus dem 1. Weltkrieg zurückgekehrt war und als Mann in mittleren Jahren den Nazi-Terror miterlebte.

Als mein Opa alt war und ich jung, in den Siebziger- und Achtzigerjahren, da blickte man nach vorne. Man lebte mit dem Willen und der Einstellung, dass sich das menschliche Dasein beständig verbessern wird, dass Fortschritt etwas Positives ist, und dass es erstrebenswert ist, wenn der Mensch immer älter wird. Man lebte auch mit der Einstellung, dass jedes einzelne Leben wichtig ist – denn alles andere ist Krieg, und den hatte man zum Glück hinter sich. Ich würde sagen, ich bin im Geiste des Humanismus aufgewachsen. Dessen Ideal ist die optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten durch die Verbindung von Wissen und Tugend. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass eine Pandemie Menschen dazu bringt, innerhalb weniger Monate humanistische Ideale über Bord zu werfen und freiwillig zu mittelalterlichem Denken zurückzukehren. Nicht jeder Tote sei einer zu viel, und irgendwann müssten wir doch alle sterben ... Nein, jedes Leben zählt, und das hohe Alter erst recht.