Der Hirsch und das Dirndl Unsere Kolumnistin über den "allherbstlichen" Dirndl-Hype. Susanne Holz

Es gibt Dinge, über die regt man sich so gerne auf, dass man es immer wieder tut. Bei mir stellt sich jeden Herbst aufs Neue eine masslose – Stichwort Mass, womit wir auch gleich beim Thema wären, hi hi – Verwunderung über den Dirndl-Hype ein, der mit dem Oktoberfest einhergeht. Als ich letztes Jahr um diese Zeit ein bisschen über Bier, Bayern und Dirndl gelästert habe, fanden das manche ganz toll und andere wiederum fanden es abscheulich.

Die Devise für dieses Jahr lautet also: den Ball besser flach halten – denn auch in der Zentralschweiz gibt es Dirndl- und Bayern-Liebhaber. Das würde ich ja auch tun – wäre da nicht kürzlich diese wunderbare Meldung in unserer Zeitung gewesen, gemäss der ein Hirsch im italienischen Dolomitenort Cortina d`Ampezzo in einen Dirndlladen eingebrochen ist. Man wusste es ja schon immer: Nur Hirsche mögen Dirndl.

Und was sagt ein chinesisches Sprichwort? «Der Hirsch lebt auf dem Berg, aber sein Schicksal hängt in der Küche.» Womit man auch beim Schicksal aller Dirndl-Trägerinnen wäre: Man befürchtet solch tristes Ende am Herd auch für die hübschen Dirndl-Trägerinnen – eine Schürze haben sie ja schon um.

Vielleicht ist alles aber auch ganz anders. Womöglich ist dieser Hirsch der Fernsehserie «Zoo» entsprungen, in der die Tiere den Menschen die Herrschaft entreissen. Könnte doch sein, dass der Dolomiten-Hirsch zu den tierischen Rebellen mit dem «trotzigen Blick» gehört. Und ein bisschen aufräumen will. Auch und gerade mit den Dirndl... Das Gute an der Serie «Zoo» ist übrigens unter anderem: Die Protagonistinnen sind sehr apart und tragen alles Mögliche, nur keine Dirndl...

