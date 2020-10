Kolumne Hysterisch wie der Winter Soldier Eine Randnotiz zur Maskenpflicht im ÖV. Susanne Holz 04.10.2020, 23.30 Uhr

Ich gestehe: Als Pendler habe ich in der Zwischenzeit die Maskenpflicht sehr schätzen gelernt. Nicht nur, weil man ohnehin schon lange vor Corona das Gefühl hatte, dass alle erkälteten Menschen grundsätzlich Zug fahren. Sondern auch, weil ich mit Maske nun wenigstens ansatzweise meinem Whatsapp-Profilbild gleiche – dem Winter Soldier aus der Superhelden-Gruppe der Avengers. Mein Whatsapp-Winter-Soldier trägt schon lange Maske. Ich nun auch. Jeden Morgen geht es mit Maske in den Zug, mit der Rüstung des starken Corona-Kriegers. Und dieser Krieger sagt sich: Komm mir bloss nicht blöd, du fieser kleiner Virus.

Susanne Holz





Bild: Manuela Jans-Koch | Luzerner Zeitung

Ich gestehe auch: Das Tragen einer Maske im ÖV beruhigt einen leicht hypochondrischen Menschen wie mich ungemein. Ich bin jetzt nett zu mir und nenne mich lediglich leicht hypochondrisch. Ich musste mir nämlich schon eine ganze Kindheit und Jugend lang den Satz anhören: Das Kind ist so hysterisch wie Tante Rosina (Name geändert). Dabei kam meiner Familie nie in den Sinn, dass ich nicht hysterisch wie, sondern wegen Tante Rosina war.

Tante Rosina kam in schöner Regelmässigkeit ihren jüngeren Bruder, meinen Vater, besuchen, hauptsächlich um zu erzählen, welche schlimme Krankheit wieder welchen armen Menschen in unserer kleinen Stadt ereilt hatte. Und ich sass natürlich mit am Tisch, die Augen vor Schreck vermutlich grösser als das ganze Kind selbst es damals war. Tante Rosina erzählte übrigens so ausdauernd wie ausschmückend. (Höre ich heute im Zug Passagiere reden wie Tante Rosina, bin ich schneller weg als der Winter Soldier das schaffen würde...)

Doch manche Dinge werden tatsächlich besser. Über meine etwas empfindsame Nichte Sophia (Name geändert) sagen deren Eltern heute: Das Kind ist sensibel. Was bin ich froh, dass es nicht heisst: Das Kind ist so hysterisch wie Tante Susanne. An guten Tagen würde ich in diesem Fall kontern: Nein, so hysterisch wie der Winter Soldier.