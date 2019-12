Kolumne Köppels nächster Streich Kolumne von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid. Stefan Schmid 18.12.2019, 05.00 Uhr

Roger Köppel, unkonventionellster Journalist des Landes, hat ein Herz für harte Männer: Im Januar 2016 salbte er in seiner «Weltwoche» Reichsfeldmarschall Hermann Göring, die Nummer zwei in Nazi-Deutschland. Später führte er unkritische Interviews mit Reizfiguren am rechten Rand, wie zuletzt mit AfD-Scharfmacher Björn Höcke. Und nun bietet er in seiner Zeitung Chinas Diktator Xi Jinping via dessen Statthalter in Bern eine Propagandaplattform feil. Köppels Blatt erhält dafür im Gegenzug jede Menge Inserate von Firmen, die sich in chinesischem Besitz befinden. Zufälle gibt’s.