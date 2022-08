Mein Thema Der Waschbär Gedanken zu Gemeinschaft und Solidarität Bruno Hübscher, Seelsorger 26.08.2022, 05.00 Uhr

Am 26. August feiern wir in Gettnau unseren Schuler­öffnungsgottesdienst. Ich bin neu in dieser Pfarrei und hoffe, dass die Kinder Freude an der Feier und an unserer Gemeinschaft haben. Wir erzählen eine berührende Geschichte von einem Waschbären, der ein wenig tollpatschig ist und trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – von den anderen sehr geschätzt wird.