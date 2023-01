«Mein Thema» Dreikönigs­kuchen Gedanken zum traditionellen Gebäck. Adrian Suter, christkath. Pfarrer Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Der Berner Versicherungsbeamte Max Währen hat als Hobby Brot- und Gebäckforschung betrieben. Seine wichtigste Leistung war die Erforschung und Etablierung des Dreikönigskuchens in der Schweiz. Der Brauch des «Bohnenkönigs», der eine versteckte Bohne im Brot findet und einen Tag lang König sein kann, reicht ins Mittelalter zurück. Der heutige runde Dreikönigskuchen aus süssem Hefeteig mit Butter, Sultaninen und Mandeln kam erstmals 1953 in den Verkauf, nach einem Rezept der Fachschule Richemont der Bäcker und Konditoren in Luzern. Heute wird durchschnittlich ein Dreikönigskuchen pro Schweizer Haushalt verkauft, es ist damit einer der am weitesten verbreiteten Volksbräuche.