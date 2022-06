Mein Thema Heiliger Geist? Gedanken zum «unfassbaren» Teil der Dreifaltigkeit. Hansruedi Kleiber 03.06.2022, 05.00 Uhr

Hansruedi Kleiber. Bild: Remo Naegeli

Am kommenden Sonntag ist Pfingsten. Christinnen und Christen feiern ein Fest. Doch was sie feiern, ist schwer verständlich und kaum richtig fassbar. Vom «Heiligen Geist» ist da die Rede. Offensichtlich gibt es noch andere Geister. So sprechen viele vom «Zeitgeist» und meinen damit das, was unsere Zeit und Gesellschaft prägt: Haltungen, Überzeugungen, Verhaltensweisen, Ausdrucksformen usw. Oft wird der Zeitgeist eher negativ als positiv bewertet.