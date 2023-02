Mein Thema Liturgie Gedanken zu den Gemeinsamkeiten von Fasnacht und Liturgie. Hans-Peter Schuler Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Hans-Peter Schuler, Diakon

Als «Nicht–Fasnächtler» wäre es arrogant, mich zur Fasnacht zu äussern oder eine Schnitzelbank zu fabrizieren. Böse Zungen behaupten sogar, meine Predigten glichen hie und da Schnitzelbänken. Meine Erfahrungen beschränken sich auf den «Katzenmusikmarsch» in Altdorf während meiner Schulzeit, auf die Guggenmusigen auf dem Hauptplatz in Stans und jetzt die «Nüssler»–Tradition im Talkessel.

Aber da gab es ein Ereignis, das aus einem Saulus beinahe einen Paulus machte. Als uns der Sohn nach Basel zum «Morgenstreich» einlud, erlebte ich etwas Faszinierendes. In einer engen Gasse vibrierte früh am Morgen die ganze Stadt, man nahm eine unheimliche Ruhe wahr, bevor sich der Zug punkt vier Uhr in Bewegung setzte.

Im Studium verglich ein Dozent die Liturgie mit einem Rollenspiel. Es werden verschiedene Farben und Kleider verwendet, lokale Traditionen überlebten. Der Liturgie und der Fasnacht gemeinsam ist, dass man sehr schnell spürt, ob die Schminke oder die liturgische Bekleidung echt oder oberflächlich ist, ob die Rolle authentisch oder gespielt ist. Papst Franziskus soll nach seiner Wahl gesagt haben: «Il carnevale e finito.» Doch für heute: Frohe Fasnacht und herzlichen Dank für Eure Phantasie.

Hans-Peter Schuler

Diakon Brunnen

hp_schuler@bluewin.ch