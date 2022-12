Mein Thema Mutig und stark Gedanken zur Courage der Iranerinnen und Iraner Verena Sollberger, Pfarrerin, Luzern 02.12.2022, 15.42 Uhr

In Isfahan habe ich mir auf meiner ersten Reise in den Iran ein Tuch gekauft. Immer, wenn ich es trage, spüre ich die Sehnsucht in mir, wieder dorthin zu reisen. In dieses wunderbare gastfreundliche Land.