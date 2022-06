Mein Thema Synode? Gedanken über den gemeinsamen Weg Adrian Suter, christkath. Pfarrer, Luzern 10.06.2022, 05.00 Uhr

Heute und morgen tagt in Olten die Nationalsynode der Christkatholischen Kirche der Schweiz. Der Ort ist kein Zufall: Vor 150 Jahren fand in Olten die erste schweizweite Versammlung liberaler Katholikenvereine statt.

Eine Synode ist ein Kirchenparlament, in dem diskutiert und manchmal auch gestritten wird. Nach christkatholischem Verständnis berät und entscheidet die Synode gemeinsam mit dem Bischof über alle kirchlichen Fragen: Grundsätze für Verkündigung, Liturgie, Seelsorge, Ausbildung der Geistlichen, Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung gehören genauso zu ihren Aufgaben wie Wahlen, Finanzen und Jahresberichte. In einem speziellen Verfahren kann die Synode zu Glaubensfragen Stellung nehmen, was sie dieses Jahr zum Thema «Ehe für alle» auch tut.

«Synode» kommt aus dem Griechischen und heisst «gemeinsamer Weg». Eine Synode kann daher nicht mit einer 51-Prozent-Mehrheit zufrieden sein. Sie strebt nach dem breiten Konsens. Das ist nicht einfach, aber es tut gut. Wenn sie – nach vielleicht harter Auseinandersetzung – zu einem Weg kommt, den alle mitgehen können, möchte ich darin ein Zeichen des Heiligen Geistes sehen.

Pfarrer der Christkatholischen Kirch­gemeinde Luzern adrian.suter@christkatholisch.ch