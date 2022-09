Mein Thema Blätterdach Gedanken zur Symbolik von Bäumen. Adrian Suter, christkath. Pfarrer 30.09.2022, 05.00 Uhr

«Der Mann, der Bäume pflanzte» – der halbstündige Zeichentrickfilm über einen Schäfer in der Provence, der über Jahrzehnte das karge Hochland mit Eichen, Buchen und Birken wiederbelebte, hat bei den Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Religions­gemeinschaften grossen Eindruck hinterlassen. Er wurde beim interreligiösen Begegnungstreffen «Unter einem Dach» am Mittwoch in der Kornschütte in Luzern gezeigt.