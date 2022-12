Meint Thema Wesentlich Gedanken über das Wichtige um Leben und das Überwinden des «Tunnelblickes» Hans-Peter Schuler, Diakon Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Wir leben in einer Zeit, in der es immer mehr sein muss, es immer schneller gehen soll, in der immer mehr Menschen psychisch erkranken. Anderseits besuchen immer weniger die Gottesdienste, immer mehr verlieren den beruflichen Anschluss, die Hilferufe verhallen hinter klinischen Mauern.

Das führt unweigerlich zur Frage: Was hat mich geprägt, was ist wesentlich in meinem Leben? Sie begegnet mir wöchentlich bei den Gefängnisbesuchen. Dabei ist der «Tunnelblick» zu vermeiden. Er nimmt nur noch wahr, was in seinem Interesse liegt, er blendet aus, was um ihn herum passiert.

Es gilt, aus dieser Optik auszusteigen, neue Blickwinkel zu entdecken. Das gilt nicht nur für den Gefangenen, sondern auch für den Künstler in seiner Werkstatt, für den Mediziner und die Pflegefachkräfte auf der Palliativ-Station, für uns alle. Aufbrechen heisst Grenzen zu überwinden, die richtigen Worte zu finden, sie immer wieder neu zu suchen.

Könnte der Advent nicht die Zeit sein, sich zu überlegen, was denn wesentlich ist in der Partnerschaft, damit sie vielseitiger wird, im Beruf, damit er vom Job zur Berufung wird? Das Kind in der Krippe wagte ein Experiment, damit wir jenes Licht erfahren, das auch Weihnachten genannt wird.

