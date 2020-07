Kolumne «Stadtwärts»: Eine Wurst ist eine Wurst ist eine Wurst – der Senf zur Vegi-Wurstdebatte Dass über die Bezeichnung für fleischlose Würste diskutiert wird, ist rätselhaft. Es wäre doch eigentlich ganz einfach, findet Beatrice Vogel. Beatrice Vogel 20.07.2020, 05.00 Uhr

Beatrice Vogel

Auf die Gefahr hin, dass ich damit einen Shitstorm auslöse, will ich zur aktuellen Wurstdebatte meinen Senf dazugeben. Zur Wurst passt Senf nämlich besonders gut. In vielen Fällen auch zur Vegi-Wurst. Also, hier kommt der Senf: Dass Bezeichnungen wie «Vegi-Wurst» von einigen Leuten als Etikettenschwindel verurteilt werden, kann ich nicht verstehen. Mir ist es ein Rätsel, warum es um die fleischlose Wurst überhaupt zu einer Diskussion kommt.