Kultur «Ich bin als Künstler auch Aktivist» – wie ein Luzerner mit Tabus bricht Diskriminierende Verhältnisse treiben den Luzerner Savino Caruso zum Handeln. Kürzlich hat er einen Preis erhalten. Pirmin Bossart 04.08.2021, 17.18 Uhr

«Wir haben geheult, als wir davon erfahren haben», sagt Savino Caruso (28). Ein spannungsreiches, emotionales Jahr war es, und dann diese Überraschung: Für ihr Theaterstück «Mi vida in transito» wurden Savino Caruso und sein argentinischer Künstlerfreund Elvio Avila mit dem Schweizer Nachwuchspreis Premio für junges Theater und Tanz ausgezeichnet, dotiert mit 25'000 Franken. Jetzt sind die beiden daran, das Stück für Bühnenfassung auszuarbeiten.

Szene aus dem prämierten Theaterstück «Mi vida in transito» von Savino Caruso. Bild: PD

Wenn Männer an der EM einen Penalty verschiessen, dürfen sie heulen und man verdrückt eine Träne der Rührung mit ihnen. Aber was, wenn sie mit der Männerrolle von Macht und Coolness im Alltagsleben nicht zurechtkommen, weil sie psychisch sensibel sind oder an Depressionen leiden? Oder weil sie nicht das leben können, was sie möchten, nur weil sie den falschen Pass haben? Davon handelt «Mi vida in transito».

Depressionen und Suizidgedanken

Elvio Avila kam 2010 in die Schweiz und studierte modernen Tanz an der Zürcher Hochschule der Künste. Nach zehn Jahren Leben und Arbeiten in der Schweiz lief im September 2020 seine Aufenthaltsbewilligung aus. Elvio sagt:

«Es ging unglaublich schnell: Beziehung, Arbeit, Land, Beruf – von einem Tag auf den anderen war alles weg.»

Die Folgen dieses fundamentalen Umbruchs waren Depressionen, Panikattacken und Suizidgedanken.

«In jener Phase lernte ich ihn kennen», sagt Savino. Mit juristischer Hilfe kämpfte er für Elvios verlängerte Aufenthaltsbewilligung. Ohne Erfolg. «Zwischen uns ist aber eine starke Freundschaft entstanden.» Elvio lebt inzwischen wieder in Argentinien, abgeschnitten vom Milieu, in dem er sich weiter entfalten wollte. «Wir telefonieren zwei-, dreimal die Woche. Das wirkt für ihn stabilisierend.» In der Schweiz bekam Elvio psychiatrische Hilfe. «Das tat ihm gut. Ich habe die Arbeit dieser Einrichtungen schätzen gelernt und auch gemerkt, wie tabuisiert dieses Thema immer noch ist.»

«Mi vida in transito» ist hautnah dokumentarisch, verhandelt Themen wie Männlichkeit, Depression, Suizid, Lebenssinn und wirft gesellschaftspolitische Fragen auf. Die Protagonisten sind auf der Bühne auf Bildschirmen zu sehen. Savino sitzt am Drum und wird mit einer Kamera gefilmt. Elvio wird live aus Argentinien zugeschaltet. Das offene Gespräch der Freunde über Zoom ist zentral, hinzu kommen Gesang, Tanz, Lesung und Schlagzeugspiel. Savino:

«Wir unterhalten uns nicht nur über schwierige persönliche Fragen. Wir bauen an einer möglichen Perspektive, über die Distanz von 11'000 Kilometern.»

Engagiert auf der Flüchtlingsroute

Wichtige Theatererfahrungen hat Caruso mit der Compagnie Trottvoir gesammelt, die in kollektiven Prozessen gesellschaftlich relevante Themen künstlerisch im öffentlichen Raum umsetzt. Daneben arbeitet er als freischaffender Bühnenbildner, technischer Leiter und Performer. Der kämpferische Luzerner, der Fotografie studierte und später den Bachelor of Arts in Film mit Vertiefung Kamera gemacht hat, versteht sich mindestens so stark als Aktivist wie als Künstler. Diese Positionen sind bei ihm untrennbar verknüpft.

«Unsere Gesellschaft ist ungerecht und diskriminierend. Die Machtverhältnisse müssen verändert werden, damit möglichst alle Menschen ein herrschaftsfreies Leben führen können.»

Savino engagierte sich vor einigen Jahren auch für Geflüchtete auf der Balkanroute und erlebte die Verzweiflung und Perspektivenlosigkeit. In Luzern setzte er sich als Mitglied der Familie Eichwäldli für den Erhalt der ehemaligen Soldatenstube als kulturellen Freiraum und solidarischen Ort für Menschen in schwierigen Situationen ein.

Nun lebt Savino mit seiner Partnerin und dem dreijährigen Sohn in zwei Bauwagen, die er selber gebaut hat. Ab und zu ist er im RäZel anzutreffen. Die Abkürzung steht für den Verein «Rävolutionäres Zentrum Luzern» und für das ehemalige Stellwerk-Gebäude an der Horwerstrasse, wo der Verein selbstverwaltete Räume anbietet und eine Lebensweise jenseits von Kapitalismus und Kommerz anstrebt. Die Devise lautet: «Alle, die wollen, können etwas machen. Und alle, die hier aktiv sind, entscheiden, was passiert.»

Anders mit eigenen Privilegien umgehen

Savino ist sich bewusst, dass er aus einer privilegierten Situation reflektiert und handelt. Etwa als Mann:

«Ich erhalte mehr Chancen als eine weibliche Person, das habe ich auch im Studium erfahren.»

Oder als Schweizer Bürger: «Ich kann fast überall auf der Welt reisen und arbeiten. Elvio zum Beispiel musste über zehn Jahre mit der Angst leben, nicht bleiben zu können.» Oder punkto sozialer Herkunft: «Ich bin in der Mittelschicht aufgewachsen, ich konnte studieren. Und sollte mal alles schief gehen, habe ich meine Eltern und das Umfeld. Darum kann ich befreit Kunst machen.»

Umso mehr fühlt er sich verpflichtet, mit Privilegien sorgsam umzugehen. Problematisch werden sie, wenn man sie gegen andere ausspiele, sagt er. «Das geschieht in unserer Gesellschaft stark.» Deswegen ist Savino im Herzen ein Aktivist. «Ich versuche zu reflektieren und zu verändern. Das ist mein Alltag und gleichzeitig auch meine künstlerische Haltung.»

Die Premiere von «Mi vida in transito» ist für Februar geplant. Im Südpol Luzern wird das Stück im Herbst 2022 gezeigt.