Das Don-Bosco-Hilfswerk ist nun auch in der Ukraine tätig

Humanitäre Hilfe Für das Don-Bosco-Hilfswerk ist Leben retten und Perspektiven schaffen oberstes Gebot Für die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit war Gabriel Müller in Westafrika im Einsatz. Die Not der Menschen dort ist gross. Nun leistet das Hilfswerk auch in der Ukraine sowie den angrenzenden Ländern humanitäre Hilfe. 01.07.2022, 05.00 Uhr

Sein Erfahrungsschatz als «Brückenbauer» ist reichhaltig: Gabriel Müller kann mittlerweile auf 25 Jahre Engagement in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zurückblicken.

Don-Bosco-Langzeithelfer Gabriel Müller (47) bei seinem Einsatz in Westafrika. Bild: PD

Seit Anfang 2021 ist der 47-Jährige Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Kooperationen bei der Don Bosco Jugendhilfe Weltweit mit Sitz in Beromünster. Der im Kanton Bern wohnhafte Müller setzt sich mit Hingabe für unprivilegierte Kinder und Jugendliche in Armutsgebieten überall auf der Welt ein.

Nach dem Motto «Sowohl/Als-auch»

«Wir leben auf der einen und einzigen Welt, die wir haben. Alles hängt zusammen», sagt Gabriel Müller, der kürzlich von einem Projekteinsatz als Langzeithelfer in den westafrikanischen Staaten Nigeria und Ghana zurückgekehrt ist. In der nigerianischen Metropole Lagos geht es aktuell darum, mit den lokalen Salesianern Don Boscos ein dringend benötigtes Strassenkinderzentrum für besonders verletzliche junge Menschen aufzubauen, die jeglichen Boden unter den Füssen verloren haben und in einer Spirale von Gewalt und Ausbeutung leben. Und in der Kleinstadt Kulmasa im Norden von Ghana wiederum ist es ein dringendes Anliegen, für Tausende Mütter und Kinder mit einer neuen Familienklinik ärztliche Versorgung sicherzustellen und so Leben zu retten – gerade während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Säuglings- und Kleinkindalter.

Zu diesen Unterstützungsschwerpunkten des Don-Bosco-Werkes in den Entwicklungsländern gesellen sich jetzt Einsätze in der kriegsgebeutelten Ukraine sowie Flüchtlingshilfe in angrenzenden Ländern dazu. «Da ich sowie auch das Hilfswerk nach dem ‹Sowohl/Als-auch› als oberstes Credo leben und handeln, sind diese aktuelle humanitäre Hilfe in Osteuropa sowie die dortige Flüchtlingshilfe kein Widerspruch zu unseren Entwicklungsprojekten in Westafrika, sondern ein Gebot der Stunde», führt Gabriel Müller aus.

Leben retten und Lebensperspektiven schenken sei das oberste Ziel von Don Bosco Jugendhilfe Weltweit. Müller: «Was wir seit Jahrzehnten mit humanitärer Hilfe, Bildung und Jugendarbeit haben leisten können, gibt uns Kraft und Freude, unsere Arbeit gleichermassen auch in Zukunft in den Dienst besonders verletzlicher junger Menschen zu stellen. Jede Unterstützung aus der Schweiz hilft uns dabei.»

Ein Herz für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Geistiger «Urvater» des Hilfswerkes ist der italienische Priester Giovanni Bosco (1815–1888), welcher in Turin verwahrloste und obdachlose Kinder und Jugendliche aufnahm und ihnen eine Bildung ermöglichte. Don Bosco gründete schliesslich den Orden der Salesianer Don Boscos. Sein Engagement für junge Menschen in Not breitete sich auf alle Kontinente aus. Heute kümmern sich weltweit rund 14300 Mitglieder und über 300000 Mitarbeitende um das geistige Vermächtnis Don Boscos.

Im luzernischen Beromünster ist das Don-Bosco-Werk seit 1958 ansässig. Bis 2012 unterhielte es hier ein Internat. Bis heute ist die Gemeinschaft in den Pfarreien der Umgebung aktiv und stellt sich in den Dienst der Jugend. Hier hat auch die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit als Teil des Netzwerks der Salesianer Don Boscos ihren Sitz und verfolgt Projekte zu Gunsten benachteiligter und bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien. (fae)

www.donbosco.ch