Mein Thema Mut Gedanken über Stärken und Schwächen der Menschen Erika Trüssel, Theologin 18.02.2022, 05.00 Uhr

In letzter Zeit fallen mir lauter Schlagwörter auf, in denen es um Mut geht. So lese ich in einem Artikel von Greenpeace: «Mut verändert die Welt», anderswo: «Mut heisst lieben», «Mut heisst vertrauen und verzeihen» oder «Mut heisst Verantwortung übernehmen». Letztere Schlagwörter stehen nicht etwa auf Transparenten an Kirchtürmen – obschon sie auch da sehr passend wären –, sondern auf Werbeplakaten einer Versicherung.