Basler Forschende schlüsseln Hirnaktivität bei Vollnarkose auf

Einatmen und weg sind wir – das Geheimnis der Narkose ist gelüftet In Spitälern werden täglich Duzende von Patienten narkotisiert. Wie die Narkose funktioniert, war bisher unklar. Ein Basler Forschungsteam hat nun eine These, was die medikamentöse Bewusstlosigkeit verursacht.

Themenbild aus dem Operationssaal während einer Prostataoperation in Vollnarkose. Chris Iseli

Alle kennen sie – ob aus eigener Erfahrung oder von anderen – die Vollnarkose. Sie ist die vielleicht wichtigste medizinische Errungenschaft, denn erst dadurch, dass ein Mensch künstlich in die Bewusstlosigkeit befördert werden kann, sind viele Operationen überhaupt möglich.

Doch, obwohl die erste Vollnarkose schon fast 200 Jahre zurückliegt, ist bis heute nicht klar, wie genau die medikamentöse Bewusstlosigkeit ausgelöst wird. Ein Forschungsteam des Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB) und der Universität Basel hat nun einen Durchbruch erzielt und den Befund im Fachmagazin Neuron veröffentlicht.

Intuitiv nimmt man als Laie vielleicht an, dass das Gehirn unter Narkose verstummt. Schon lang bekannt ist aber, dass über die gesamte Hirnrinde verteilt Nervenzellen auch unter Narkose aktiv sind und zwischen Phasen hoher und niedriger Aktivität wechseln. Welche Zellen an dieser Aktivität beteiligt sind, war bisher unklar, da die gängige Methode – das Elektroenzephalogramm, kurz EEG – den Ursprung von Signalen nur ungenau verorten kann.

Ungewöhnliche Aktivität in Pyramidenzellen gefunden

Das Basler Forschungsteam hat den verantwortlichen Zelltyp nun ausfindig gemacht: In Experimenten an Mäusen haben sie eine synchrone Aktivierung der sogenannten Pyramidenzellen der Schicht 5 der Hirnrinde entdeckt. Diese Zellen haben sich also jeweils gleichzeitig aktiviert und wieder deaktiviert.

Das ist ungewöhnlich, denn im Wachzustand feuern Nervenzellen im Gehirn meistens nicht synchron. Das Feuern der verschiedenen Neuronen zu unterschiedlichen Zeiten erlaubt es erst, Informationen zu verarbeiten. Die Gleichschaltung der Nervenzellen unter Narkose, so der Verdacht, könnte daher die Bewusstlosigkeit verursachen.

Die Hirnrinde (auch Cortex genannt), wo die Synchronisationen also beobachtet wurde, ist der Bereich, der als Sitz der bewussten Wahrnehmung gilt. Die Mehrheit der Nervenzellen im Cortex sind solche Pyramidenzellen – ihren Namen verdanken sie der Form ihres Zellkörpers. Mikroskopisch kann die Hirnrinde in sechs Schichten unterteilt werden, die aber teils fliessend ineinander übergehen.

Jede Schicht enthält bestimmte Zelltypen mit spezifischen Funktionen. Die Pyramidenzellen der Schicht 5 sind grosse Zellen, die unter anderem Informationen an tiefer gelegene Hirnregionen senden.

Die verschiedenen Narkosemittel wirken auf unterschiedliche Rezeptoren in verschiedenen Zelltypen im ganzen Gehirn, aber alle lösen eine Bewusstlosigkeit aus. Um der Ursache auf die Schliche zu kommen haben die Forschenden Mäuse genetisch verändert, um einzelne Zelltypen in der Hirnrinde zu markieren und deren Aktivität separat zu betrachten.

Die Pyramidenzellen der Schicht 5 waren die einzigen Zellen, die unter Narkose eine erhöhte Aktivität zeigten – und einen synchronen Aktivitätsrhythmus hatten. Die Geschwindigkeit dieses Rhythmus variierte aber je nach Narkosemittel.

So könnten Schmerzen vom Bewusstsein ferngehalten werden

Wie die synchronisierte Aktivität der Pyramidenzellen der Schicht 5 zur Bewusstlosigkeit führt und Schmerzen verhindert, ist noch nicht vollständig geklärt. «Es wird davon ausgegangen, dass sensorische Reize nur dann bewusst wahrgenommen werden, wenn bestimmte Bereiche im Kortex aktiviert sind», schreiben die Erstautoren der Studie Arjun Bharioke und Martin Munz auf Anfrage.

Als Beispiel nennen sie die Blindsichtigkeit: Betroffene leiden unter einer Schädigung des visuellen Kortex – der Hirnregion, in der Gesehenes verarbeitet wird – und sind dadurch blind, obwohl ihre Augen gesund sind. Trotz ihrer Blindheit können blindsichtige jedoch intuitiv grobe Formen oder Farben richtig erkennen. Vom Auge gelangen also durchaus Informationen zum Hirn, können aber nicht ins Bewusstsein vordringen.

«Die Synchronisation von Pyramidenneuronen der Schicht 5 könnte zu einem ähnlichen Effekt führen: Dass also Informationen innerhalb einzelner Bereiche in der Gehirnrinde nicht an andere Bereiche weitergegeben werden und daher sensorische Reize nicht bewusst wahrgenommen werden», sagen Arjun Bharioke und Martin Munz und ergänzen:

«Die Synchronität der Pyramidenneuronen der Schicht 5 könnte die Aktivierung der Gehirnrinde nach einem schmerzhaften Reiz verhindern.»

In der Studie wurden nur Mäuse untersucht. Trotzdem gehen die Forschenden davon aus, dass die Resultate direkt auf Menschen übertragbar sind. Grund dafür ist, dass Narkosemittel für Wirbeltiere auch beim Menschen wirken – oft in identischen Konzentrationen auf das Körpergewicht gerechnet.

Die Arbeit des Basler Forschungsteams zeigt, dass während einer Vollnarkose Pyramidenzellen der Schicht 5 synchron aktiv sind. Der Umkehrschluss – also, dass die Synchronisation der Aktivität dieser Zellen zu einem Bewusstseinsverlust führt – muss noch bestätigt werden. Auch für das Testen neuer Narkosemittel sind die Resultate ein interessanter Ansatzpunkt.

