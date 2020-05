Interview Odilio Noti ist neuer Präsident der Luzerner Stiftung für Freiheit in der Kirche Er hat Herbert Haag noch persönlich gekannt. Nun präsidiert Odilo Noti (66) die Luzerner Stiftung für Freiheit in der Kirche. Die Aufbruchstimmung der 1970er-Jahre habe ihn geprägt, wie er sagt. Regula Pfeifer, kath. ch 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Er führt nun die Herbert-Haag-Stiftung: Odilo Noti (66) ist Nachfolger von Erwin Koller. Bild: PD/Pia Zanetti

Weshalb haben Sie Ja zum Präsidium der Herbert-Haag-Stiftung gesagt?

Odilo Noti: Für Stiftungsrat und die Präsidiumsnachfolge bin ich 2018 angefragt worden, als ich frisch pensioniert war. Ich sagte zu, weil ich offen für ehrenamtliche Aufgaben war, aber auch, weil ich dem Stiftungsgründer Herbert Haag menschlich verbunden bin. Ich lernte ihn während meines Theologiestudiums in Tübingen kennen und traf ihn später, als er nach seiner Emeritierung wieder in Luzern wohnte, ab und zu. Aber auch der Zweck der Stiftung sagt mir zu: Sie steht im Dienst eines aufgeklärten, ökumenisch orientierten Katholizismus.

Wann wurde bei Ihnen das Interesse für Freiheit in der Kirche geweckt?

Ich habe in den 1970er- und 1980er-Jahren in der Schweiz und in Deutschland studiert. Damals herrschte eine freiheitliche, offene und aufbruchsorientierte Stimmung an den Theologischen Fakultäten. Da lernte ich Theologen wie Karl Rahner, Hans Küng und andere kennen. Ich erlebte einen Katholizismus, der geprägt war von geistiger Weite, kosmopolitischer Orientierung und gesellschaftlich-politischer Verantwortung. Eine ökumenisch orientierte, offene Ausrichtung des katholischen Glaubens. Das hat mich geprägt.

Zurück zur Stiftung: Wo steht sie heute?

Sie ist inhaltlich sehr gut positioniert und hat eine ausgezeichnete Reputation. Das ist nicht zuletzt das Verdienst des bisherigen Stiftungsratspräsidenten Erwin Koller. Er war von 1995 an im Stiftungsrat und seit 2013 dessen Präsident.

Wie steht es um die Finanzen? 2018 gab es offenbar Anlageverluste.

Die Stiftung lebt von den Erträgen des Stiftungsvermögens, die entweder festverzinslich sind oder aus Kapitalgewinnen von Kursveränderungen resultieren. Auch wenn die Stiftung eine langfristige, passive Anlagestrategie verfolgt und auf Diversifizierung setzt, ist klar: Die gegenwärtigen Schwankungen sind wenig erfreulich. Aber noch besteht kein Grund zur Sorge.

Was zeichnet die Stiftung aus?

Die jährliche Preisverleihung gibt der Stiftung ein klares Profil, das gleichzeitig von einer gewissen Weite geprägt ist. Ausgezeichnet werden Leute, die sich kirchlich exponiert haben, durch freie Meinungsäusserung oder mutiges Handeln. Dies kann den theologisch-theoretischen Bereich betreffen, aber auch die spirituelle Ausstrahlung, die seelsorgerlich-praktische Tätigkeit oder das sozial-karitative Engagement. Wir organisieren zudem Tagungen, Dialogveranstaltungen, Umfragen oder leisten Vernetzungsarbeit unter den verschiedenen Reformgruppen.

Wo ist der Platz der Stiftung in der Kirche Schweiz?

«Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist die Freiheit.» Dieses Wort des Apostels Paulus aus dem Zweiten Korintherbrief ist auch ein Leitmotiv für die Herbert-Haag-Stiftung. Insofern geht es ihr um die Realisierung eines christlichen Grundanliegens, das sie in gesellschaftlich-kirchliche Zusammenhänge einbringt. Sie tut dies von ihrer Rechtsform her als eigenständige Organisation von mündigen Christinnen und Christen.

In seinem Abschiedsbrief fordert Erwin Koller eine «Kultur der Freiheit» in der Kirche. Dies soll mit einer dezentralen Organisation und unabhängigen Gerichten als Kontrollinstanz ermöglicht werden.

Da hat er ein zentrales Anliegen der Stiftung formuliert. Freiheit ist nicht einfach Theorie, Freiheit ist Praxis. Sie muss immer wieder erkämpft werden. Sie hat zu tun mit Verpflichtung und Verantwortung. Um die Praxis der Freiheit und der Verantwortung realisieren zu können, sind jedoch auch strukturelle Voraussetzungen notwendig. Für uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ist klar: Freiheitlich-demokratisch sind Gesellschaften nur, wenn politisch das Prinzip der Gewaltenteilung herrscht.

Und in der Kirche?

In der katholischen Kirche gibt es grosse Defizite, was die Gewaltenteilung anbelangt. Es herrscht dort immer noch das Prinzip der Machtanhäufung. Machtmissbrauch, Korruption und Diskriminierung mit den sattsam bekannten Folgen, die wir in der Kirche debattieren, sind auf diese Machtanhäufung zurückzuführen. Entweder macht die Kirche mit der Gewaltenteilung ernst, oder sie verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Die Menschen kehren einer Kirche, die keine freiheitlich-demokratischen Strukturen will, den Rücken.

Sie tragen also Erwin Kollers Anliegen weiter?

Ja.

Haben Sie eine Vision für die Stiftung von morgen?

Es ist unsere Aufgabe, der guten Verfassung der Stiftung Sorge zu tragen. Wie wir die Stiftung weiter entwickeln wollen, beraten wir im Stiftungsrat gemeinsam. Dabei bringe ich meine Überzeugung ein, dass die kirchliche Freiheit nur im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Freiheit und Befreiung sichtbar und erfahrbar wird. Da hat mich unter anderem mein gesellschaftlich-soziales Engagement bei der Caritas geprägt. Die Kirche ist kein Selbstzweck. Sie ist, mit Bonhoeffer gesprochen, nur Kirche, wenn sie eine «Kirche für andere» ist. Sie muss gesellschaftliche Wirkung zeigen. Die Preisträgerinnen und Preisträger unserer Stiftung sollten also neben der kirchlichen auch eine gesellschaftliche Ausstrahlung haben.