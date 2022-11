Porträt über Genc Krasniqi vom FC Rotkreuz

FC Rotkreuz Er ist der Mann mit dem ausgeprägten Torriecher Genc Krasniqi, Mittelstürmer des FC Rotkreuz, hat schon viele Tore erzielt. Am wertvollsten war der Siegestreffer im Cup-Achtelfinal gegen Schaffhausen. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 17.11.2022, 16.45 Uhr

Im Club ein Leader, zu Hause ein Familienmensch: Genc Krasniqi vom FC Rotkreuz. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 16. November 2022)

Die Nachspielzeit im Cup-Achtelfinal zwischen dem 1.-Ligisten Rotkreuz und dem Challenge-League-Vertreter Cham war beinahe abgelaufen. Da setzte Wellington auf der linken Aussenbahn zu einem unwiderstehlichen Tempolauf an. Kurz vor der verlängerten Torlinie stoppte er, hob den Kopf und wartete ab, bis er Marco Trachsel mit einem weitgezogenen Ball bedienen konnte.

Trachsel flankte sofort zur Mitte, wo sich der 184 Zentimeter grosse und 95 Kilogramm wiegende Genc Krasniqi gegen die Schaffhauser Verteidiger kraftvoll in Szene setzte und den Ball zum 2:1-Siegtor in die Maschen knallte. Krasniqi betont:

«Dieses Tor, das Rotkreuz den Einzug in den Cup-Viertelfinal bescherte, ist wohl der wertvollste Treffer, den ich in meiner gesamten bisherigen Fussballerkarriere erzielt habe.»

Das heisst etwas, denn Genc Krasnici, der als U18-Spieler der Zürcher Grasshoppers und im Aktivalter bei Winterthur als Profi tätig war, hat schon eine ganze Menge Tore erzielt.

In der vergangenen Saison, bei Lugano Paradiso tätig, erzielte er 20 Treffer, dank deren die Tessiner an der Aufstiegsrunde zur Promotion-League teilnehmen konnten. Zum Aufstieg reichte es nicht, Paradiso musste dem FC Baden den Vorzug lassen.

Seit der laufenden Saison trägt der in Hochdorf wohnhafte Genc Krasniqi die Farben des 1.-Liga-Aufsteigers Rotkreuz, bei dem er sich auf Anhieb wohlfühlte. Krasniqi betont: «Ich kenne viele meiner jetzigen Teamkollegen seit Jahren. Und mit Torhüter Joao Ngongo und Verteidiger Simon Grether habe ich bei GC bzw. Winterthur gespielt. In unserem Team herrscht – wie im gesamten Verein – ein familiäres Ambiente. Alle ziehen am gleichen Strick.» Der erst 28-jährige Krasniqi, der schon in vielen verschiedenen Klubs gespielt hat, sagt sogar:

«Ich möchte meine Fussballerkarriere dereinst in Rotkreuz beenden.»

In der laufenden Saison gelte es, den Ligaerhalt zu bewerkstelligen. Und selbstverständlich wolle man den Anfang 2023 anstehenden Cup-Viertelfinal gegen den Superligisten Genf Servette nach Möglichkeit siegreich gestalten. «Ich hoffe, dass wir auf dem Kunstrasen im Rotkreuzer Sportpark spielen können – auf dieser Unterlage haben wir gegen jeden Gegner eine Siegeschance.»

Ausgesprochener Leader

Genc Krasniqi ist nicht nur ein vor Kraft strotzender, zweikampf- und kopfballstarker Strafraumstürmer und Torschütze. Er ist ein Leader, der in der Kabine für das richtige Mass an Konzentration und Lockerheit sorgt und das Team auf dem Platz anführt und mitreisst. Der beruflich als Personaltrainer tätige Krasniqi, der Privatkunden betreut, leitet auch das Einlaufen und das Krafttraining des Rotkreuzer Teams.

Der Vater der dreieinhalbjährigen Noélia und der etwas über einjährigen Liana mag es gerne auch mal ausgelassen. Er erzählt: «Mit meinen Teamkollegen feierte ich in Zürich eine gruselige Halloween-Party. Satirisch gekleidet hatten wir ein Riesengaudi.» Genc Krasniqi mag es aber auch gemütlich. So bestellt er sich an einem Sonntag auch mal eine Pizza nach Hause, oder er lädt seine Kollegen zu einem Fondue- oder einem Kebab-Plausch ein.

Familienmensch und Model

«Ich bin insgesamt lieber zu Hause als im Ausgang – ich bin ein ausgesprochener Familienmensch. Früher unterstützten mich meine Eltern, und nun unterstütze ich sie. Ich besuche meine Mutter und meinen erkrankten Vater, so oft es geht, und ich mache mit ihnen Ausflüge in die nahe oder weitere Umgebung.

Und der gut aussehende, durchtrainierte Genc Krasniqi macht noch etwas: Er modelt. Er erzählt: «Von der Agentur Biba-Model-Management erhielt ich Aufträge von mehreren grossen Firmen. Modeln ist für mich ein willkommener Ausgleich zum Fussball und zum Beruf, wo ich vor kurzem das 5-Jahr-Jubiläum gefeiert habe.» Mit Mathias Walter, dem Ex-GC-Sportchef, plane er, im Kanton Zug eine mit Kunstrasen ausgestattete Sporthalle zu betreiben, die zu einem Fussballer-Treffpunkt werden soll.

Am Samstag (15 Uhr, Kunstrasen Sportpark) empfängt Rotkreuz die Basler Black-Stars. «Wir werden alles geben, um dieses Spiel gewinnen zu können», verspricht Krasniqi.

