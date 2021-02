PORTRÄT-Serie «Schattenwurf» Aus dem Leben einer Pionierin in Sachen Geburtsvorbereitung: «Gedanken an Alter und Krankheit habe ich von mir weggeschoben» Geburt ist Cécile Malevez’ Lebensthema. In Sachen Geburtsvorbereitung hat sie in der Innerschweiz Pionierarbeit geleistet. Hier erzählt die 77-Jährige von der Erfahrung, plötzlich krank zu werden. «Heute bin ich versöhnt mit meinem Körper und kann das Alter akzeptieren», sagt sie. Aufgezeichnet von Regina Grüter 01.02.2021, 17.47 Uhr

«Mein ganzes Leben habe ich im Bereich Frauen- und Familiengesundheit gearbeitet. Es hat damit angefangen, als mein Partner und ich beim zweiten Kind in Zürich bei einer Hebamme einen Geburtsvorbereitungskurs besucht hatten. Das war damals etwas vollkommen Neues, weil der Partner dabei war und es nicht um Schwangerschaftsturnen ging. Schwangerschaft, Geburt und auch das Danach wurden ganzheitlich betrachtet, und es wurde erklärt, wie der Körper unter der Geburt arbeitet. Das war für mich wie eine Eröffnung.

War immer zukunftsorientiert: Cécile Malevez bei sich zu Hause in Sarnen. Bild: Dominik Wunderli (29. Januar 2021)

Nach der Geburt ging ich auf die Hebamme zu und fragte sie, ob sie mich nicht ausbilden würde. Als Sozialarbeiterin brachte ich gerade im Hinblick auf psychosoziale Aspekte das Rüstzeug mit. Auf dem Wissen, das mir die Hebamme mitgegeben hat, habe ich selber einen Kurs aufgebaut und von einem Gynäkologen absegnen lassen. So habe ich erste Geburtsvorbereitungskurse in der Innerschweiz gegeben. Die Nachfrage, sich mit dem Partner auf die Geburt und das Leben mit einem Kind vorzubereiten, war enorm. Irgendwann konnte ich das nicht mehr alleine bewältigen. Also ging ich einen Schritt weiter und entwickelte zusammen mit einer Gynäkologin, Hebammen, einer Psychotherapeutin und einer Erwachsenbildnerin eine eidgenössisch anerkannte Ausbildung zur Geburtsvorbereiterin.

In 30 Jahren habe ich rund 2500 Paare auf die Geburt vorbereitet. Für mich war das der schönste Beruf, den ich mir vorstellen konnte. Wie man geboren wird, so startet man ins Leben.

Es macht mich traurig, wie heute die Geburten geleitet werden.

Möglichst schmerzfrei, also macht man eine Periduralanästhesie. So spüren die Frauen nicht, wie der Körper reagiert, wie er arbeitet und was für eine Kraft er hat – und einem selber Kraft geben kann fürs Leben überhaupt. Möglichst planbar, wie die hohe Kaiserschnittrate zeigt, soll die Ankunft des Kindes sein. Nur gerade 13,5 Prozent sind laut WHO medizinisch notwendige Kaiserschnitte. Für mich ist diese Entwicklung Ausdruck der heutigen Zeit. Man macht es gut, wenn man bis zum Geburtstermin arbeitet und danach gleich wieder einsteigt. Das gehört zur modernen Frau. Aber das Kind ist dann ein Leben lang da, und vorbereitet auf die grosse Veränderung sind die Frauen und Paare oft nicht.

In diesem Zusammenhang haben möglicherweise postnatale Erschöpfung und Depression zugenommen. «Wenn ihr auch nur ansatzweise etwas spürt in diese Richtung, holt euch Hilfe!», habe ich in der Geburtsvorbereitung immer wieder betont. Es braucht Unterstützung nach der Geburt.

Junge Mütter haben das Gefühl, sie müssten immer alles im Griff haben.

Der Druck unserer Leistungsgesellschaft beeinflusst diese Rollenvorstellung. Diese Entwicklung war auch der Grund, warum ich beruflich nochmals einen Schritt weitergegangen bin. In den letzten zehn Jahren habe ich Videofilme produziert zu diesem und weiteren Themen im Bereich psychosoziale Gesundheit.

In meiner Arbeit habe ich eine beglückende Erfüllung gefunden. Meine Energie und Lebensfreude liessen mich davon träumen, hundert Jahre alt zu werden. Aber es kam anders, als ich durch eine plötzliche Erkrankung die Schattenseiten des Lebens integrieren musste – etwas, das ich verdrängt hatte. Dass neben Geburt und sprühendem Leben Krankheit und Tod die Kehrseiten einer Medaille sein können und auch zum Leben gehören, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Eine schwere rheumatische Autoimmunerkrankung, die völlig aus dem Nichts kam, hat mich eines anderen belehrt. Mit dieser Herausforderung konnte ich schlecht umgehen. Die Schmerzen sind durch den ganzen Körper gewandert, Muskeln und Gelenke waren betroffen. Ich hatte die Kontrolle über meinen Körper verloren.

Bis dahin war ich immer nur zukunftsorientiert. Jetzt bin ich 77-jährig und muss letztlich sagen, dass diese aufgezwungene Auseinandersetzung mit Krankheit und Alter sehr gut war.

Ich hatte viel Zeit, über das Leben und seine verschiedenen Seiten nachzudenken, über das Altwerden, über Pflegebedürftigkeit und darüber, dass das Leben mal zu Ende geht.

Heute bin ich versöhnt mit meinem Körper und kann das Alter akzeptieren. Ich bin dankbar für diese Erfahrung.

Dank guter medizinischer Betreuung sind viel Energie und Lebensfreude in meinen Alltag zurückgekehrt. Besonders, wenn ich mit meinen Grosskindern spielen, singen und Unfug machen kann, fühle ich mich frisch. Ich freue mich über alle geschenkten Glücksmomente, etwa, wenn mich eine bunte Vogelschar auf dem Futterbrett vor meinem Fenster besucht. In solchen Momenten träume ich dann wieder davon, hundert Jahre alt zu werden – nur mit dem Bewusstsein, dass es auch anders kommen kann.»

In der Porträt-Serie «Schattenwurf» erzählen Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.