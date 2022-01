Ratgeber Tipps für den Umgang mit kleinen und grossen Sturköpfe Was hilft, wenn das Gegenüber nur noch trotz und verweigert? 12 Ratschläge mit denen Sie jeden Sturkopf erweichen - auch ihren eigenen. Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Mit rationalen Argumenten kommt man bei trotzenden Kindern nicht weit. Die gute Nachricht ist aber: Mimik, Gestik und Tonfall kommen im emotionalen Gehirn auch während eines Wutanfalls an. Bild: Rapideye / E+

Tipps für erwachsene Sturköpfe

Das Gefühl dahinter erkennen

Wenn Sie es mit sturen Zeitgenossen zu tun haben, denken Sie immer daran, hinter dem Trotz steckt ein starkes Gefühl, rät Mediatorin Andrea Lienhart. «Vielleicht ist es die Angst vor Veränderungen, vor Kontrollverlust oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden.»

Den richtigen Moment wählen

Sprechen sie trotzige Personen immer allein und nicht in der Gruppe auf ihr Verhalten an. Lassen Sie sich nicht auf hitzige Diskussionen ein. Verlangen Sie eine Pause und ein Vier-Augen-Gespräch.

Gefühle zeigen und ansprechen

In ihren Coachings rät Lienhart dazu Sturköpfe nicht mit rationalen Argumenten überzeugen zu wollen. «Wechseln Sie auf die Gefühlsebene, verurteilen und werten sie nicht, bieten sie besser Hilfe an, signalisieren sie, dass sie verstehen wollen, warum die Person so trotzig reagiert.» Mitgefühl und Annahme haben bei Trotzköpfen jeden Alters die beste Wirkung.

Klare Zuständigkeiten

Führungskräfte sollten darauf achten, den einzelnen Mitarbeitenden so viel Autonomie wie möglich zuzugestehen. Flache Hierarchien und klare Zuständigkeiten verhindern trotzige Reaktionen weitestgehend, sagt Psychiater Michael Bertschinger.

Fragen Sie nach dem Warum

Ein weiterer Ansatz ist das Harvard-Konzept. Mit ihm trennen Sie die ­Sachebene von der persönlichen und ­betrachten das Problem möglichst ­neu­tral. Ihr Gegenüber lehnt die Im­ple­mentierung einer neuen Software ab. Dann geht es in einem nächsten Schritt darum zu verstehen, welche Gründe dahinterstecken. Befürchtet er/sie hohe Kosten? Scheut er/sie den Aufwand? Oder steckt dahinter die Angst, sich selbst überflüssig zu machen?

Positives Mindsetting

Wer sein Gegenüber für den grössten Idioten auf Erden hält, wird nur schwer andere Menschen überzeugen. Machen Sie sich bewusst, dass der andere nicht aus Bosheit an seiner Meinung festhält. Versuchen Sie das Positive zu sehen.

Pausetaste drücken

Wer in sich den Trotz aufsteigen spürt, der sollte die Pausetaste drücken. «Wenn es irgendwie geht, nehmen sie einen Ortswechsel vor oder steigen Sie Treppen, um Dampf abzulassen. ­Atmen sie gut durch und fragen sie sich, was sie jetzt gerade so getriggert hat.

Perspektive wechseln

Versuchen Sie sich in die Perspektive ihres Gegenübers zu versetzen, was würde ihr bester Freund zu dieser ­Situation sagen? War ihre Reaktion wirklich angemessen? Schaden sie ­damit sich selbst und anderen? Wenn ja, suchen sie nach besseren Lösungen.

Tipps für kindliche Trotzköpfe

Nicht alleine lassen

Fremdregulation ist eine der wichtigsten Massnahmen, um Kindern zu helfen, aus dem Trotz rauszukommen und eine Eigenregulation aufzubauen. Der beste Ratschlag für Eltern ist darum: Kleine Kinder im Trotz nicht alleine lassen. Sich ruhig danebenzusetzen und einfach mal warten, kann helfen.

Die Mimik sprechen lassen

Ihr Kind wird gerade von einer Gefühlswelle überrollt, das emotionale Gehirn übernimmt die Führung. Mit rationalen Argumenten kommen Sie nicht weit. Die gute Nachricht ist aber: Mimik, Gestik und Tonfall kommen im emotionalen Gehirn auch während eines Wutanfalls an. Selber laut zu werden und zu drohen, verstärkt den Stress für das Kind nur noch. Manche Kinder wollen einfach in den Arme genommen werden, bei anderen helfe es, ihnen in die Augen zu sehen und ihre Gefühle in wenigen Worten zu spiegeln, empfehlen Danielle Graf und Katja Seide in ihrem Bestseller zur Trotzphase (siehe Buchtipps) .

Nein bestätigen

Hat sich der Sturm etwas gelegt, empfehlen die beiden Autorinnen, dass Eltern das Nein, das den Trotz ausgelöst hat, ruhig wiederholen, kurz erklären und dem Kind Raum geben seine (erneute) Enttäuschung darüber zu formulieren. Funktioniert das nicht, dann bleibt noch die Möglichkeit eines Kompromisses. «Du musst die Jacke jetzt nicht anziehen, aber wir nehmen sie mit ins Auto.»

Nicht persönlich nehmen

Auch wenn es schwer fällt: auch der schlimmste Tobsuchtsanfall richtet sich nicht gegen die Eltern. Unterstellen Sie ihrem Kind keine Böswilligkeit. Die Kinder haben dafür meist ihre guten Gründe,.

