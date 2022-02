Ratgeber Allergie: Was passiert bei einer Desensibilisierung? In jeder Pollenflugsaison machen mir (m, 33) die Symptome über Wochen sehr zu schaffen. Ich habe auch schon an eine Desensibilisierung gedacht, weiss aber nicht, was mich dabei erwartet und ob sich das lohnt. Dr. med. Gerhard Müllner* Jetzt kommentieren 07.02.2022, 14.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Schweiz ist rund jede fünfte Person von einer Pollenallergie betroffen. Die Symptomatik kann sehr unterschiedlich sein. Wenn aber der Leidensdruck wie bei Ihnen hoch ist und in jeder Pollenflugsaison über längere Zeit Medikamente wie Antihistaminika oder Cortisonpräparate eingenommen werden müssen, lohnt sich eine Desensibilisierung zweifellos. Sie wird auch Hyposensibilisierung oder spezifische Immuntherapie genannt und ist das einzige Mittel, um eine Allergie ursächlich zu behandeln.

Dr. med. Gerhard Müllner

Die Desensibilisierung hat zum Ziel, dass sich das Immunsystem des Patienten allmählich an die Auslöser der Allergie gewöhnt und nicht mehr überschiessend darauf reagiert. Zu diesem Zweck werden Betroffenen die allergischen Substanzen (keine Medikamente!) in steigender Dosis verabreicht, entweder durch eine Spritze in den Oberarm oder in Form von Tabletten bzw. Tropfen.

Eine Desensibilisierung kommt in Frage bei starken allergischen Reaktionen auf Blütenpollen (Bäume, Gräser, Sträucher), Bienen- und Wespenstiche, Hausstaubmilben und in ausgewählten Fällen auf Hunde- und Katzenhaare. Wer auf verschiedene Allergene sehr stark reagiert, kann für jedes eine eigene Desensibilisierung durchführen, es gibt keine «Kombispritzen» oder «Kombitabletten».

Vor einer Desensibilisierung wird unter anderem mit Haut- und Bluttests abgeklärt, ob effektiv eine Allergie vorliegt, denn Pollen können auch die Schleimhäute von Nicht­allergikern reizen und zu einem Heuschnupfen führen.

Es braucht Geduld und Disziplin

Nachteil der Desensibilisierung: Sie erstreckt sich insgesamt über rund drei Jahre und erfordert einiges an Disziplin. Leider brechen viele den begonnen Prozess wieder ab, was den Langzeiteffekt erheblich schmälert. Nur mit konsequenter Umsetzung lässt sich eine 50- bis 90-prozentige Reduktion der Beschwerden und eine 50- bis 90-prozentige Reduktion des Medikamentenverbrauchs erreichen. Womit auch angetönt ist, dass eine Allergie nur selten vollständig verschwindet.

Zwei verschiedene Formen: Spritzen oder Tabletten

Für die meist ausserhalb der Pollensaison gestartete Desensibilisierung kann der Patient wählen zwischen subkutaner (Spritzen) oder sublingualer Form (Tabletten bzw. Tropfen).

Bei der subkutanen Form werden die Spritzen in verschiedenen Zyklen verabreicht (wöchentlich und/oder monatlich), danach gibt es längere Pausen bis zum nächsten Zyklus. Diese Desensibilisierung erfolgt meist beim Hausarzt, nach der Spritze muss man jeweils eine halbe Stunde in der Praxis warten, da sehr selten (in etwa 3 von 100000 Fällen) ernste allergische Reaktionen auftreten können.

Da solche bei der sublingualen Form nicht zu erwarten sind, können die Tabletten oder Tropfen zu Hause eingenommen werden, in diesem Fall aber ununterbrochen über drei Jahre.

Lassen Sie sich von der Hausärztin oder vom Allergologen beraten. Auch wenn eine Desensibilisierung mit Aufwand verbunden ist, wissen jene, die durchhalten, die wiedergewonnene und über Jahre anhaltende Lebensqualität in den allermeisten Fällen sehr zu schätzen. Die Kosten für die Desensibilisierung trägt bei entsprechender Indikation die Krankenkasse.

* Dr. med. Gerhard Müllner ist Chefarzt Allergologie am Luzerner Kantonsspital, www.luks.ch