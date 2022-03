Ratgeber Alles läuft gut – aber ich fühle mich leer und antriebslos: Geht es jetzt einfach immer so weiter? Ich bin Ende 40, habe eine tolle Familie, einen guten Job. Alles läuft bestens. Trotzdem spüre ich Leere, Müdigkeit und kaum Antrieb. Ich sehe eine Zukunft vor mir, in der es darum geht, all das, was ich habe, zu bewahren. Neues scheint mir kaum möglich, zumal ich keine Risiken eingehen kann. Stecke ich einfach in einer Midlife-Crisis? Josef Jung* Jetzt kommentieren 23.03.2022, 11.30 Uhr

Vermutlich liegen Sie mit Ihrer Einschätzung richtig. Den Begriff «Midlife-Crisis» prägte der kanadische Psychoanalytiker Elliott Jaques 1957 in einem Fachartikel. Das Thema nahm ab den 1970er-Jahren Fahrt auf durch zunehmende Publikation von populärwissenschaftlichen Büchern und Ratgebern.

In der Entwicklungspsychologie wurde erkannt, dass die Entwicklung nicht mit dem Erwachsenenalter aufhört, sondern während des ganzen Lebens verschiedene Phasen und Entwicklungsaufgaben zu meistern sind. Inzwischen zeigen viele Studien, dass trotz aller individuellen Unterschiede das mittlere Lebensalter generell krisenanfälliger ist. Es stellen sich «Symptome» ein, wie Sie sie beschrieben haben. Der Ratgeber einer Versicherungsfirma titelt: «Midlife-­Crisis – wenn Männer den Sinn des Lebens hinterfragen». Zwar betrifft das nicht nur Männer. Aber der Umgang damit ist unterschiedlich.

Man erkennt Grenzen

Frauen tauschen sich generell mehr mit anderen über solche Themen aus. Männer dagegen haben in einer Studie der Schweizer Forscherin Pasqualina Perrig-Chiello fast einheitlich geantwortet, dass sie selbstverständlich mit ihrer Frau darüber sprechen. Allerdings: Falls die Ehe auch gleich im Krisenmodus ist, wird wohl über anderes gesprochen …

Die verbindende Klammer der Midlife-Crisis scheint der Sinnverlust in verschiedenen Bereichen zu sein. Dabei wird vieles, was lange als sinnvoll erschien, allmählich sinnlos. So kann etwa das Motto «Immer weiter, immer höher, immer schneller» punkto Karriere seine Sinnhaftigkeit verlieren. Man erkennt, dass es Grenzen gibt. Hoffnungen erweisen sich als Illusionen. Das kann schmerzhaft sein.

Desillusionierungen bieten aber auch die Chance, Neues zu entdecken. Es braucht einen Moment des Innehaltens und des Beiseitetretens, damit das Nachdenken über neue, sinnstiftende Tätigkeiten möglich wird. C. G. Jung hat geschrieben, dass die zweite Lebenshälfte nicht nach dem Muster der ersten gelebt werden kann.

Mit anderen darüber reden

Sie schreiben, Sie hätten eine tolle Familie, was vielleicht eine Partnerin mitmeint. Sprechen Sie also mit ihr über Ihre Lebenszwischenbilanz und was Sie so beschäftigt. Trotzdem wäre es wohl hilfreich, auch mit anderen, Ihnen nahestehenden Personen das Gespräch zu suchen. Nehmen Sie sich Zeit dafür, um allmählich auf die Spur zu kommen, was Ihrem Leben allenfalls auch noch Sinn geben könnte.

Sie schreiben, es falle Ihnen schwer, sich für Neues zu begeistern. Das riecht nach Tempo, das Problem soll auf die Schnelle verschwinden und frühere Begeisterung wieder einziehen. Sinnhaftigkeit lässt aber sich nicht herbeizaubern. Haben Sie also auch ein Stück Geduld mit sich. Sinnhaftigkeit müssen sie selber entdecken und Neues mit Sinn erfüllen.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch

