Gesundheitsversorgung «Jede Hausarztpraxis könnte eine Pflegeexpertin brauchen» – eine Pionierin kämpft in Aesch gegen den Hausarztmangel an

Die erste Pflegeexpertin im Kanton Luzern unterstützt in Aesch eine Hausärztin. Das positive Fazit des vom Kanton geförderten Pilotprojekts regt dazu an, die Rolle der Pflegeexpertin auch in anderen Praxen zu etablieren.