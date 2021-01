Ratgeber Auffälligkeiten am Eierstock: Wie lange kann ich warten? Seit einigen Wochen habe ich (58 Jahre) ein Ziehen im linken Unterbauch. Meine Frauenärztin hat im Ultraschall einen auffälligen Befund am Eierstock sowie Bauchwasser festgestellt. Auch Laborwerte deuten auf eine bösartige Erkrankung hin. Die Ärztin hat dringend eine Operation empfohlen. Kann ich nicht noch abwarten? PD Dr. med. Christine Brambs* 25.01.2021, 15.21 Uhr

Ich kann Ihre Skepsis verstehen, rate aber doch zur Operation. Zwar ist nicht jede veränderte Struktur am Eierstock beunruhigend. Insbesondere bei Frauen vor den Wechseljahren sind Zysten am Eierstock bis zu einer bestimmten Grösse normal. Nach den Wechseljahren aber, wenn die Eierstöcke kleiner werden und keine nennenswerten Hormonmengen mehr produzieren, sollten Auffälligkeiten am Eierstock abgeklärt werden.