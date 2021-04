Ratgeber Bank oder Versicherung: Wo soll ich Säule 3a eröffnen? Ich (34, w., verheiratet, keine Kinder) möchte zwecks Steueroptimierung und Aufbesserung der Altersvorsorge in die Säule 3a einzahlen. Nun frage ich mich, wo ich meine Vorsorgelösung eröffnen soll. Alexandra Bösiger* 22.04.2021, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexandra Bösiger

Die gebundene Vorsorge wird von Banken sowie Versicherungen angeboten. Wer Geld in die Säule 3a einzahlt, kann sein steuerbares Einkommen reduzieren und so jährlich Steuern sparen. Wenn Sie in einer Pensionskasse versichert sind, beträgt der maximale Steuerabzug aktuell 6883 Franken, als nicht pensionskassenversicherte Person 20 % des Nettoeinkommens, maximal 34416 Franken.