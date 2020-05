Ratgeber Wie gut sind Bienenwachstücher zum Einwickeln von Essensresten? Koche ich für meine Familie, bleibt öfter was übrig. Ich frage mich dann jeweils, in was ich die Essensreste am besten verpacken könnte? Alu- und Klarsichtfolie verursachen Abfall. Wären Bienenwachstücher eine gute Alternative? Deren Anschaffung ist aber nicht ganz billig. Kann man diese auch selber herstellen? Monika Neidhart* 24.05.2020, 11.30 Uhr

Da man die nachhaltigen und trendigen Bienenwachstücher nicht in der Maschine waschen kann, ist die Hygiene eingeschränkt. Rohes Fleisch oder Fisch sollte man nicht darin einwickeln. Getty

Bienenwachstücher sind vor ein paar Jahren mit der «Zero-Waste-Bewegung» bekannt geworden. Ihr grosser Vorteil: Sie können mehrfach verwendet werden und verursachen entsprechend weniger Abfall. Doch die wachsgetränkten Baumwolltücher sind nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Beim Einkauf und beim Einsatz müssen ein paar Punkte berücksichtigt werden, damit keine gesundheitlichen Probleme entstehen und die nicht ganz billigen Tücher lange funktionsfähig bleiben.

Was den Einkauf betrifft, so sollte man auf hochwertige Qualität achten. Neben Bienenwachs wird oft auch Jojobaöl zur Imprägnierung eingesetzt. Dieses Pflanzenwachs wird für kosmetische und für industrielle Zwecke verwendet, hat aber «nichts in Lebensmitteln zu suchen», wie das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt. Besser schneidet diesbezüglich Kokosfett ab. Bienenwachs ist als Zusatzstoff erlaubt, kann aber Schadstoffe enthalten. Vor allem fettige Nahrungsmittel könnten davon aufnehmen. Daher auf lebensmittelechtes Bienenwachs achten. Vorsicht geboten ist auch bei gefärbten Tüchern. Achten Sie auf die Lebensmittelechtheit!

Eingeschränkte Hygiene

Beim Gebrauch ist zu beachten, dass Bienenwachs bei 30-40°C weich wird. Durch warme Hände kann das Tuch beim Verpacken der Nahrungsmittel besser gefaltet und verschlossen werden. Auch beim Abdecken einer Schüssel helfen warme Hände, damit sich das Tuch geschmeidiger um das Gefäss legt. Luftdicht verschliessen lässt sich jedoch nichts mit Bienenwachstüchern. Und ab 60°C wird das Wachs flüssig. Entsprechend darf das Tuch nur mit kaltem bis lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel sanft ohne mechanische Einwirkung gewaschen werden.

Bienenwachstücher sind nicht geeignet für die Maschinenwäsche. Weil dadurch die Hygiene eingeschränkt ist, können sich Mikroorganismen (Bakterien und Co.) ansiedeln. So dürfen Wachstücher nicht für das Verpacken von rohem Fleisch oder Fisch verwendet werden. Im Zweifelsfall nur für das Abdecken von Schüsseln verwenden. Setzt sich Schimmel an, muss das Tuch entsorgt werden.

Möchte man solch ein Tuch selber herstellen, schneide man gewaschenen Baumwollstoff zu und lege diesen auf ein Backtrennpapier. Reines, lebensmittelechtes Bienenwachs mit wenig Kokosfett aufwärmen und mit einem Pinsel beidseitig auf den Stoff auftragen. Das Tuch zwischen zwei Backtrennpapiere legen und mit dem Bügeleisen langsam darüber gleiten, bis die Wachsschicht in den Stoff gedrungen ist. (Zum Schutz des Bügelbrettes dieses mit einem altem Frotteetuch abdecken.) Auskühlen lassen. Bienenwachs gibt es als Waben oder in Tropfenform. Kokosfett macht das Ganze geschmeidiger. Beim Gebrauch gelten die obigen Grundsätze.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch