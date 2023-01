Ratgeber Wir müssen die Hypothek erneuern: Bleiben die Saron-Hypotheken auch in Zukunft viel günstiger? Wir müssen demnächst unsere Hypothek erneuern und sind unschlüssig, ob wir wiederum eine Festhypothek abschliessen sollen. In unserem Umfeld hatten sich in der Vergangenheit sehr viele für eine Saron-Hypothek entschieden, weil diese deutlich günstiger war. Bleibt das so, wenn die Leitzinsen der Nationalbank weiter steigen? Sasa Vranjes* Jetzt kommentieren 26.01.2023, 17.00 Uhr

Saron-Hypotheken haben im abgelaufenen Jahr einen regelrechten Boom erfahren. Im Spätsommer 2022 hat sich fast jeder zweite Hypothekarnehmer bei uns für eine Saron-Hypothek entschieden, was Ihre Beobachtungen aus dem Umfeld stützt.

Für Saron muss man finanziell gut gestellt sein

Wichtig ist, dass sich die Hypothekarnehmer bewusst sind, dass sie sich mit einer Geldmarkthypothek gerade im aktuellen Umfeld einem grossen Zinsänderungsrisiko aussetzen. Sie müssen finanziell so gut aufgestellt sein, dass sie sich Zinsaufschläge oder Sonderamortisationen leisten können. Und dies am besten ohne schlaflose Nächte.

Nach wie vor empfehlen wir Saron-Hypotheken nur risikofähigen und -bereiten Personen oder solchen, die mit dem Gedanken spielen, ihre Immobilie zu verkaufen, oder ein Erbe erwarten und rasch amortisieren möchten.

Zinsdifferenz hat sich halbiert

Die Zinsdifferenz zu einer zehnjährigen Festhypothek hat sich seit September schon fast wieder halbiert. Für rund 1 Prozent Aufschlag erhält man zehn Jahre Budgetsicherheit. Bis zur Einführung der Negativzinsen 2015 war das normal, danach gewöhnten wir uns an eine Differenz von 0,3 Prozent, was heutige Festhypotheken teuer erscheinen lässt. Es kann gut sein, dass die aktuelle Differenz im Laufe des Jahres noch kleiner wird. Dann wohl nicht wegen stark sinkender Zinsen bei den Festhypotheken wie 2015, sondern wegen weiterer Leitzinserhöhungen, die Saron-Hypotheken verteuern wie zuletzt im Dezember.

Nachfrage nach Saron hat wieder abgenommen

2022 kann man als Saron-Jahr bezeichnen. Lag ihr Anteil am vermittelten Hypothekarvolumen bei uns über Jahre bei rund 5 Prozent, waren es im abgelaufenen Jahr 2022 rund 30 Prozent. Seit dem Höhepunkt im Spätsommer hat die Nachfrage wieder nachgelassen, was eben daran liegt, dass Festhypotheken wieder günstiger und Saron-Hypotheken teurer geworden sind. Sobald sich die bestehenden Hypothekarnehmer an das neue Zinsniveau gewöhnt haben, sollten sie prüfen, ob im aktuellen Zinsumfeld ein Wechsel in eine Festhypothek allenfalls die nachhaltigere finanzielle Lösung wäre.

Saron-Marge wurde erhöht

Kommt hinzu, dass einige Anbieter die Aufhebung der Negativzinsen im September 2022 zum Anlass genommen haben, ihre Marge zu erhöhen. Sollte die Nachfrage nach Geldmarkthypotheken weiterhin überdurchschnittlich hoch bleiben, dürften weitere Finanzierungsanbieter versucht sein, die Marge auszuweiten. Achten Sie deshalb nicht nur auf den variablen Zinssatz Saron, sondern unbedingt auch auf die im Vertrag fixierte Marge und eine allfällige Mindestlaufzeit. Ein Wechsel in eine Festhypothek ist grundsätzlich auch während der Vertragslaufzeit möglich, allerdings sind Sie dann oftmals an den Anbieter gebunden.

* Sasa Vranjes ist Vertriebsleiter Deutschschweiz, MoneyPark; www.moneypark.ch

