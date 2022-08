Die Börsen schwanken: Soll ich jetzt auf sicher gehen und meine Anlagefonds verkaufen?

Seit längerer Zeit kaufe ich (60, m) bei meiner Hausbank immer wieder Fonds-Anteile. Doch in den letzten Monaten musste ich feststellen, dass diese Fonds beträchtlich an Wert verloren haben. Oder dann zumindest stark schwanken. Was soll ich tun, um mein Vermögen längerfristig zu sichern? Soll ich jetzt verkaufen?

Luca Stadelmann* 03.08.2022, 09.46 Uhr