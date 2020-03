Ratgeber Braucht es Generalvollmacht und Vorsorgeauftrag? Wir (Ehepaar, 81 und 79) haben je einen Vorsorgeauftrag gemacht, damit unser Sohn uns vertreten kann, falls wir nicht mehr handlungsfähig sind. Nun erklärte ein Freund, darüber hinaus sollten wir dem Sohn eine Generalvollmacht erteilen. Ist diese wirklich nötig? Was soll in der Generalvollmacht geregelt werden? Chiara Larentis* 03.03.2020, 11.30 Uhr

Chiara Larentis.

Will man vorsorgerechtlich optimal abgesichert sein, empfehlen wir nebst dem Vorsorgeauftrag auch den Erlass einer Generalvollmacht. Diese erlaubt es dem Bevollmächtigten, mit Wirkung für den Vollmachtgeber rechtsgültig zu handeln. Generalvollmachten sind im Gegensatz zu Spezialvollmachten nicht auf bestimmte Rechtsgeschäfte beschränkt, sondern ermächtigen den Bevollmächtigten, den Vollmachtgeber in allen Angelegenheiten, in denen eine rechtsgeschäftliche Vertretung möglich ist, zu vertreten.