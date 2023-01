Ratgeber Braucht unser Körper bei Kälte im Winter zwingend warmes Essen? Wenn es im Winter kalt ist, habe ich (w, 60) mehr Lust auf warmes Essen, im Sommer dagegen mehr auf kaltes. Warum reagieren wir so? Braucht es Wärme sowie zusätzliche Kalorien und Kohlenhydrate wegen der Kälte? Würde kaltes Essen nicht eher mithelfen, dass der Körper mehr arbeiten muss? Prof. Dr. med. Christoph Henzen* Jetzt kommentieren 04.01.2023, 15.14 Uhr

Auf Ihre spannende Frage gibt es mindestens zwei Antworten. Die «banale» westliche Antwort wäre, dass mit der Einnahme warmer oder heisser Speisen im Winter lediglich ein Gefühl von Wärme verbunden ist, umgekehrt im Sommer mit kalten Speisen eines von Kälte. Denn dieser Unterschied von kalt und warm ist im Verdauungstrakt schon nach sehr kurzer Zeit ausgeglichen, und die Temperatur der aufgenommenen Nahrung gleicht sich der des Körpers an.

Die zweite – «fernöstliche» – Antwort aus der Chinesischen Medizin wäre, dass der Begriff von «heissen» und «kalten» Nahrungsmitteln zum einen mit der Zusammensetzung und zum anderen mit den biologischen Auswirkungen auf den Körper erklärt wird.

Tatsächlich ist die Steuerung der Nahrungsaufnahme ein sehr komplexer Vorgang, der sich über Jahrtausende beim Menschen entwickelt hat: Das Kontrollzentrum befindet sich im Hirn (Hypothalamus). Magen, Bauchspeicheldrüse und Darm senden ständig Hormone aus, die entweder Hungergefühl auslösen (wie Ghrelin, das auch für das Magenknurren verantwortlich ist) oder Sättigung signalisieren (wie Leptin und GLP-1, welches bereits zur Therapie von Übergewicht und Diabetes verwendet wird).

Da vor unserer heutigen Zeit die Nahrung für die Menschen stets knapp war, hat sich ein System entwickelt, welches zum Ziel hat, Energie zu sparen und Vorräte anzulegen. Diese Vorräte werden im weissen Fett gespeichert, was in unserer Zeit des Kalorienüberflusses zu einer entsprechenden Pandemie von Übergewicht/Fettleibigkeit geführt hat.

Durch Frieren wird braunes Fett aufgebaut

Durch Kälteexposition wie häufiges Frieren in kalter Umgebung wird im menschlichen Körper vermehrt braunes Fett aufgebaut, das sehr effizient Wärme produziert (Thermogenese) und so den Kalorienverbrauch erhöht. Deshalb haben Tiere, die Winterschlaf halten, einen sehr hohen Anteil an braunem Fett. Beim Menschen dagegen ist der Anteil an braunem Fett im Erwachsenenalter gering. Das heisst: Mit regelmässigem Joggen können sehr viel mehr Kalorien verbrannt werden als durch die Wärmeproduktion des braunen Fetts.

Umgekehrt haben Studien gezeigt, dass allein aufgrund der globalen Erwärmung und der damit reduzierten Wärmeproduktion in den gemässigten Zonen rund ein Kilo Gewicht zugenommen wird, wenn die Kalorienzufuhr konstant bleibt. Insofern ist Ihre Beobachtung korrekt, dass es im Winter und bei regelmässigem Frieren mehr Kalorien braucht für die Wärmeproduktion. Allerdings ist das unabhängig davon, ob als heisses Fondue oder kalter Speck. Ebenso ist es egal, ob die Zusatzkalorien als Kohlenhydrate, Eiweiss oder Fett aufgenommen werden. Am Ende ist immer die Bilanz aus Kalorienaufnahme und -verbrauch entscheidend.

* Prof. Dr. med. Christoph Henzen, Chefarzt, ist Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie am Luzerner Kantonsspital, www.luks.ch