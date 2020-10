Ratgeber Brustkrebs: Ist mein Risiko familiär erhöht? Als meine Grossmutter in meinem Alter (54) war, erkrankte sie an Brustkrebs. Meine Tante hatte mit etwa 65 ebenfalls eine Brustoperation. Ich bin deshalb verunsichert und frage mich, was ich präventiv tun könnte? Prof. Dr. med. Peter Dubsky* 12.10.2020, 14.34 Uhr

In der Schweiz erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Die Frage nach dem persönlichen Risiko, vor allem in Familien, in welchen Brustkrebs bereits aufgetreten ist, beschäftigt daher viele Frauen.

Prof. Dr. med. Peter Dubsky



Beginnen wir zuerst mit Ihrer persönlichen Familiengeschichte und der Frage, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Ihre Grossmutter ist nach dem 50. Lebensjahr an Brustkrebs erkrankt. Über Ihre Tante wissen wir nicht sehr viel, aber zumindest, dass die Operation nach dem 60. Lebensjahr stattgefunden hat. Solche Familiengeschichten gibt es häufig.

Ich bin aber der Meinung, dass eine exakte genetische Testung und Beratung auf Basis der hier bekannten Informationen in Ihrem Fall nicht dringend angezeigt ist. Die genetische Abklärung samt gegebenenfalls vermehrten Kontrollen wird vor allem in Familien durchgeführt, in denen mehrere nahe Verwandte vor dem 50. Lebensjahr an Brustkrebs erkranken oder Eierstockkrebserkrankungen aufgetreten sind.

Eine genetische Abklärung bietet sich unabhängig davon auch bei Frauen an, welche selber vor dem 40. Lebensjahr an Brustkrebs erkranken. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls erhöht, dass eine genetische Vorbelastung besteht, was wiederum ein grösseres Risiko einer Erkrankung der anderen Brust bedeutet und ausserdem für die Familienangehörigen relevant ist. In Ihrem Fall scheint es jedoch, keine Anzeichen dafür zu geben.

Diverse Faktoren beeinflussen das Risiko

Nebst Ihrer Familiengeschichte gibt es aber eine ganze Reihe zusätzlicher Faktoren, die für die Ermittlung Ihres persönlichen Brustkrebsrisikos miteinbezogen werden sollten. Generell steigt ab dem 50. Lebensjahr das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Die Einnahme einer Hormonersatztherapie bei Beschwerden während der Wechseljahre kann ebenfalls einen Einfluss haben. Zudem spielt Ihre Brustdichte, welche durch die Mammografie ermittelt wird, eine zentrale Rolle. Eine Abwägung Ihrer individuellen Situation sowie eine Untersuchung Ihrer Brust sind somit wichtig, um Ihr Risiko zu ermitteln und Veränderungen der Brust früh zu erkennen.

Mammografie und Ultraschall

Die Mammografie, in vielen Fällen in Kombination mit dem Ultraschall der Brust, stellt immer noch den Goldstandard für die Früherkennung dar. In Kombination mit Ihrer persönlichen Geschichte und der ermittelten Brustdichte kann ein persönliches Früherkennungsprogramm gemeinsam mit Ihnen erarbeitet werden.

Die Früherkennung ist umso wichtiger, da es für gesunde Frauen keine wirklich gezielten vorbeugenden Massnahmen gegen Brustkrebs gibt. Eine gesunde Lebensweise mit viel Sport, ausgewogener Ernährung, wenig Alkohol und möglichst ohne Nikotin und Übergewicht ist allgemein empfehlenswert. Zudem rate ich Ihnen und generell Frauen ab dem 50. Lebensjahr, das Thema Früherkennung mit Ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen zu besprechen.

* Prof. Dr. med. Peter Dubsky ist Facharzt für Chirurgie und Leiter des Brustzentrums an der Hirslanden-Klinik St. Anna, Luzern, hirslanden.ch/stanna