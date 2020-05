Ratgeber Coronavirus und Bluthochdruck: Bin ich einem erhöhten Risiko ausgesetzt? Laut vielen Medienberichten wirkt sich ein hoher Blutdruck negativ auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus aus. Ich (m, 71) nehme seit vier Jahren Blutdrucksenker. Muss ich mir nun grössere Sorgen machen? PD Dr. med. Manuel Fischler* 04.05.2020, 19.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Bluthochdruck als solcher erhöht das Infektionsrisiko nicht.

Wer blutdrucksenkende Medikamente einnimmt, hat bei einer Covid-19-Erkrankung die gleiche Prognose wie andere Betroffene.

Wichtig: Medikamente nicht absetzen, Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und auch zu sich selber schauen.

Bluthochdruck ist bei uns weit verbreitet, jeder fünfte Schweizer leidet daran. Es ist vorab eine Krankheit des Alters: Bei jeder zweiten Person über 70 liegen die Werte über 140 zu 90 und damit im Bereich der Hypertonie. Ist der Druck im Gefässsystem zu hoch, steigt das Risiko für einen Hirnschlag oder eine Hirnblutung, für eine Herzinsuffizienz oder einen Herzinfarkt. Die Behandlung umfasst Medikamente, aber auch andere Massnahmen wie etwa Gewichtsreduktion, Alkohol- und Nikotinrestriktion und körperliche Aktivität.

Unabhängig vom Alter ist es wichtig, dass der Bluthochdruck so optimal wie möglich eingestellt ist. Dies senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch das Gesamtrisiko bei weiteren Erkrankungen, etwa einer Infektion.

Eine Erkrankung mit dem Coronavirus (Covid-19) kann in der Altersgruppe über 65Jahren schwerer verlaufen, insbesondere bei Menschen mit Vorerkrankungen. Es gibt bis dato aber keine Hinweise, dass Bluthochdruck als solcher mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden ist. Und um Ihnen Ihre Sorgen zu nehmen: Untersuchungen aus China und den USA zeigen, dass Patienten, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, die gleiche Prognose haben wie andere an Covid-19 erkrankte Menschen.

Medikamente dienen nicht als «Türöffner»

Wir wissen heute aber, dass das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) ein Enzym als eine Art Türöffner in den menschlichen Körper nutzt – das sogenannte Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2). Dieses kommt in Lunge, Herz, Magendarmtrakt und in der Niere vor. Das Enzym ist verwandt mit dem ACE-Enzym, an dem bestimmte Medikamente gegen Bluthochdruck ansetzen.

Mit Ausbreitung der Covid-19-Erkrankung wurde diskutiert, ob Medikamente wie ACE-Hemmer und Angiotensin-Rezeptor-Blocker das Risiko für einen schweren Verlauf erhöhen, weil sie quasi die Anzahl der Türöffner erhöhen. Dies ist aber nachweislich falsch. Im Gegenteil: Im Zuge neuerer Studien über eine Gefässbeteiligung deuten Resultate sogar auf eine mögliche Schutzfunktion dieser Medikamente hin. Da vieles über das neue Coronavirus noch nicht bekannt ist, ist auch dieses Thema im Fluss, und neue Studien mehren täglich unser Wissen.

Trotz Abstandhalten soziale Kontakte pflegen

Was also tun, wenn Sie in Zeiten von Corona an Bluthochdruck leiden? Nehmen Sie die Medikamente wie von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt verschrieben. Setzen Sie diese nicht selbstständig ab und ändern Sie auch nicht eigenständig die Dosis. Und setzen Sie bei Bluthochdruck auch auf nichtmedikamentöse Behandlungsansätze: Reduzieren Sie Ihr Gewicht, stoppen Sie Ihren Alkohol- und Nikotinkonsum und bewegen Sie sich regelmässig. Dazu gilt: Abstand halten und Hygieneregeln einhalten. Beachten Sie aber das Physical Distancing, ohne Ihre sozialen Kontakte zu vernachlässigen. Sorgen Sie sich also nicht, aber kümmern Sie sich um sich und Ihren Blutdruck.

* PD Dr. med. Manuel Fischler ist Chefarzt an der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, Hirslanden-Klinik St. Anna, Luzern, www.hirslanden.ch/stanna