Ratgeber Darf ich allfällige grüne Stellen bei Rüebli auch essen? Sind diese unbedenklich? Manchmal sind Rüebli beim Krautansatz grün, und dieses Grün reicht bis in das Innere vom Gemüse. Darf ich diese grünen Stellen auch essen? Bei Kartoffeln verbietet sich das ja, weil grüne Stellen hier giftig sind. Und wie verhält es sich mit schwarzen Stellen bei Rüebli? Monika Neidhart* 25.11.2022, 11.30 Uhr

Karotten werden grün, wenn die Karotte ganz leicht aus dem Boden ragt. Durch das Sonnenlicht, das dadurch an das Gemüse gelangt, verfärbt sich die Stelle grün (Chlorophyll). Wie und ob die Verfärbung auch nach innen dringt, ist sortenabhängig und sehr unterschiedlich. Eventuell sind die grünen Stellen zum Essen etwas bitter. Sie sind jedoch geniessbar, im Gegensatz zu grünen Stellen bei Kartoffeln. Das dort enthaltene Solanin ist für Menschen giftig.

Beim Rüebli ist es wie bei einem Salat, der aussen auch grüner ist als im Herz, wo kein Sonnenlicht dazu kommt. Wie stark die Verfärbung ist, kann ich als Käufer und Käuferin nicht mehr beeinflussen. Das passiert also auf dem Feld. Beim Wachstum entscheidet sich auch, wie aromatisch eine Karotte ist. Neben der Sorte beeinflussen auch Faktoren wie die Witterung oder der Stress beim Wachstum das Resultat.

Plastiksack aufschneiden

Zu Hause lagert man Karotten idealerweise bei einer Temperatur von 4-8 °C. Bevor Sie die Karotten in das Gemüsefach des Kühlschranks legen, schneiden Sie den Plastiksack auf. So kann die Bildung von Kondenswasser im Beutel vermieden werden. Kontrollieren Sie gleichzeitig, ob kein Rüebli faul oder mit Schimmel befallen ist. Notfalls aussortieren. Rollen Sie danach den Sack fest zusammen und legen Sie ihn in die Kühle. Nach jedem Entnehmen von Karotten, den Plastiksack wieder aufrollen. So verhindern Sie, dass unnötig Feuchtigkeit an den Rüebli ist. Wasser begünstigt die Schimmelbildung.

Wieso schwarze Flecken?

Werden Karotten offen gelagert, trocknen sie durch die ständige Luftbewegung im Kühlschrank aus. Das Gemüse wird «gummig». Achten Sie darauf, dass die Karotten nicht neben reifen Früchten liegen. Das Wurzelgemüse ist empfindlich auf Ethylen, welches zum Beispiel von Äpfeln oder Zwetschgen abgegeben wird. Das Gemüse wird dadurch bitter. Das ist zwar gesundheitlich kein Problem, doch schmälert es den Genuss. An allfälligen schwarzen Flecken können zahlreiche verschiedene Krankheitserreger Schuld sein. Wahrscheinlich handelt es sich um Chalara-Schwarzflecken, verursacht durch einen Pilz namens Chalara elegans. Je nach Lagertemperatur erscheint dieser Pilz mehr oder weniger schnell auf der Oberfläche der Karotten.

Vorsicht bei Schimmelrasen

Dieser Pilz kommt im Boden vor und breitet sich auf vielen Kulturen (Gemüse und andere) aus. Gemäss Verband Schweizer Gemüseproduzenten gibt es im Moment keine akzeptablen Möglichkeiten, den Pilz zu bekämpfen. Wie die meisten Schimmelpilze in Lebensmitteln produzieren Chalara-Pilze Stoffwechselprodukte (Mykotoxine), die gesundheitsschädlich sind. Solange die Flecken frisch und erst nach dem Kauf zuhause entstanden sind, hat der Schimmel noch kein Mycel gebildet. Gründlich waschen und schälen reicht in diesem Falle aus. Sollte sich bereits ein sichtbarer Schimmelrasen gebildet haben, werfen Sie die Karotten besser weg. Vertrauen Sie auch auf Ihre Sinne!

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

