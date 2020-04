Darf ich während der Coronakrise schwanger werden?

Ratgeber

Erbe nur in Obligationen anlegen – auf Nummer sicher?

Ich habe aus einer Erbschaft eine grössere Summe (250000 Franken) in bar erhalten. Angesichts der Turbulenzen wegen der Coronakrise an den Börsen möchte ich nicht in Aktien investieren. Wären Obligationen sicherer und bringen sie auch eine gewisse Rendite? Was wären andere Möglichkeiten ohne allzu grosses Risiko?