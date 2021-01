Ratgeber Darf man sich direkt neben den Taxichauffeur setzen? Ich buche in letzter Zeit vermehrt ein Taxi, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden während der Pandemie. Gerne würde ich mich auf den Platz neben den Chauffeur setzen, um etwas mit ihm zu plaudern. Wäre das in Ordnung oder aber stillos? Doris Pfyl * 22.01.2021, 14.49 Uhr

Die Sitzordnung im Taxi oder in einem Fahrzeug, das von einem Chauffeur gelenkt wird, ist im Grunde klar geregelt. Der alleinfahrende Gast sitzt hinten rechts. In Gruppensituationen, in denen es einen ranghöchsten Fahrgast gibt, sitzt dieser ebenfalls hinten rechts, der zweithöchste hinten links, und die dritte Person nimmt vorne neben dem Chauffeur Platz.

Sie sind Alleinfahrgast und da stellt sich tatsächlich die Frage, ob nicht oben erwähnte Regel gebrochen werden kann und Sie entscheiden dürfen, auf welchem Sitzplatz es Ihnen am wohlsten ist. Gründe, die für das Einnehmen des Platzes neben dem Chauffeur sprechen, sind der uneingeschränkte Blick aufs Geschehen bei der Fahrt als auch die bessere Beinfreiheit, was ein gesundheitlicher Aspekt sein kann.

In Ihrem Fall geht es ums Plaudern mit dem Chauffeur. Nur, wie wollen Sie wissen, ob sich der Taxifahrer auch in Gesprächslaune befindet? Einige Chauffeure wünschen sich Ruhe in ihrem Fahrzeug, damit sie sich voll auf den Verkehr konzentrieren können. Ausserdem ist es nicht jedermanns Sache, mit wildfremden Menschen einen Smalltalk zu führen.

Eventuell wünscht sich der Fahrer aber auch einfach Distanz zu den Fahrgästen. Als Hinweis darauf, dass niemand auf dem Nebensitz Platz nehmen sollte, platzieren manche Taxifahrer Utensilien mehr oder weniger diskret auf ihrem Nebensitz und «verbarrikadieren» diesen so.

Jetzt ist Abstand wichtig

In der aktuell herrschenden Corona-Zeit ist es besonders wichtig, einige Regeln im Taxi zu beachten und einzuhalten. Von den Kunden werden frisch gewaschene oder desinfizierte Hände erwartet, wenn sie das Fahrzeug besteigen. Um den maximal möglichen Abstand zur Person am Steuer einhalten zu können, sollte der einzelne Fahrgast ohne weitere Überlegungen den Platz hinten rechts einnehmen. Unterwegs gilt es dann trotz Maskenpflicht die Fahrt möglichst schweigsam zu geniessen. Im Gegenzug werden von den Taxifahrern nach einer Fahrt die Türgriffe, die Sitze und die Nackenstütze einer Reinigung unterzogen. Dies zum Schutz der Fahrgäste und der Fahrer.

Sehen Sie es positiv, dass Sie aktuell ohne Wenn und Aber auf der hinteren Sitzbank Platz nehmen sollten. So können Sie sich auch emotional auf einen etwaigen Aufenthalt im Ausland einstellen. In Ländern wie zum Beispiel Italien, Spanien, Portugal und Polen steht gar nicht zur Diskussion, wo ein einzelner Fahrgast sitzt. Dort wird im hinteren Sitzbereich Platz genommen, der in einzelnen Ländern durch einen Plastikschutz von der Fahrerzone abgetrennt ist. Dies auch aus Sicherheitsgründen. Der Fahrer kann so seine persönlichen Dinge in Reichweite verstauen und läuft auch nicht Gefahr, dass ihm ein besonders temperamentvoller Fahrgast ins Lenkrad greift.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM; www.imagemodestil.ch