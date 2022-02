Ratgeber Darf mein Silberbesteck in den Geschirrspüler? Ich ziehe demnächst um und werde in der neuen Wohnung zum ersten Mal eine Abwaschmaschine haben. Eigentlich freue ich mich auch darauf, in der neuen Wohnung endlich das Silberbesteck zu gebrauchen, das bislang geschont wurde. Doch kann ich dieses im Geschirrspüler waschen, ohne dass es schwarz und wüst wird? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 10.02.2022, 11.30 Uhr

Silberbesteck ist edel. Es zeugt von gehobener Tischkultur – vorausgesetzt es glänzt und ist nicht angelaufen. Schwärzliche Stellen auf schönem Silberbesteck nehmen diesem den festlichen Charakter und den Gästen den Appetit.

Silberbesteck wird oft geschont. Gerade das aber raten Hersteller von Tafelsilber oder von Abwaschmaschinen nicht: «Der regelmässige Gebrauch ist die beste Pflege.» Welches Silber in den Geschirrspüler darf, hängt vor allem vom Anteil an Kupfer und Silber ab. Silber ist ein weiches Material. Um die Kratzfestigkeit zu erhöhen, wird es oft mit Kupfer legiert. Im Geschirrspüler verfärbt sich jedoch Kupfer: Es kommt zu goldener bis brauner Verfärbung an der Oberfläche des Silbers.

90er und 150er Silber kann in den Geschirrspüler gegeben werden, ohne dass es verfärbt. Anders bei 800er und 925er Silber. Beide Silberarten haben einen sehr hohen Kupferanteil. Solches Besteck waschen Sie am besten von Hand ab. Über den Anteil an Silber informiert der Stempel auf der Rückseite.

Dann wäre da noch das versilberte Besteck – im Gegensatz zum Silberbesteck. Versilbertes Besteck ist empfindlicher, weil es nur über eine dünne Silberschicht verfügt. Möchten Sie dieses Besteck mit der Maschine abwaschen, sollten Sie es berührungsfrei in einem Geschirrspüler mit Besteckschublade oder in einem grossen Besteckkorb platzieren. Hat die Maschine keine solche Ablage, empfiehlt es sich, das Besteck von Hand abzuwaschen, damit es nicht zerkratzt wird. Nicht in die Maschine gehören antikes Besteck, hergestellt vor 1965, und Dekorgegenstände wie Zuckerdosen, die oft mit Klarlack zum Schutz des Silbers überzogen sind.

Tipps für die Reinigung

Egal, ob von Hand oder mit dem Geschirrspüler:

• Tafelsilber nach Gebrauch baldmöglichst abwaschen; nicht tagelang in der Maschine stehen lassen.

• Entfernen Sie Essensreste vom Silberbesteck, bevor es in die Maschine kommt. Silber reagiert mit Schwefelverbindungen, wie in Fisch, Ei, Knoblauch, Senf enthalten. Es entsteht Silbersulfid, das an der Oberfläche des Silbers als Verfärbung sichtbar wird.

• Spülmittel ohne Zusatz von Zitronensäure verwenden.

• Besteck kontaktlos einschichten, auch beim Handspülen.

• Schonprogramm und niedrige Temperatur wählen.

• Silberbesteck getrennt von Stahlbesteck reinigen.

• Maschine kurz nach Programmende ausräumen. So können die aggressiven Dämpfe entweichen, und das Silber ist nicht der feuchtheissen Luft ausgesetzt.

• Silberbesteck nach dem Spülen von Hand nachreiben.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

