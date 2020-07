Ratgeber Darf der Umwandlungssatz einfach auf 4,8 Prozent gesenkt werden? Meine Pensionskasse hat den Umwandlungssatz auf 4,8 Prozent gesenkt. Als Grund wird etwa angegeben, dass damit die «Umverteilung» reduziert wird. Darf die Pensionskasse das? Der offizielle, vom Bundesrat festgesetzte Umwandlungssatz liegt doch bei 6,8 Prozent. Und was ist eigentlich unter «Umverteilung» zu verstehen? Stefan Arnold* 30.07.2020, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Arnold.

Der Umwandlungssatz bestimmt die Höhe der Altersrente bei der Pensionierung. Aufgrund der aktuellen Anlage­situation (Negativzinsen) und der steigenden Lebenserwartung (das angesparte Kapital muss länger reichen als früher) sind die Pensionskassen gezwungen, den Umwandlungssatz zu senken. Dadurch können sie die finanzielle Stabilität der PK als Ganzes sicherstellen.

Bei jeder Pensionierung verpflichtet sich die Pensionskasse zur Bezahlung einer lebenslänglichen, konstanten Altersrente. Für PKs mit zu hohen Umwandlungssätzen bedeutet dies, dass bei jeder Pensionierung für die Kasse ein Verlust entsteht, da das vorhandene Kapital statistisch nicht zur Finanzierung der versprochenen Rente ausreicht. Dieser Verlust wird via Verwendung der Anlagerendite finanziert: Jährlich werden so mehrere Milliarden Franken von der aktiven Generation zu den Rentnern «umverteilt». Dadurch erhält die aktive Generation letztlich eine tiefere Verzinsung auf ihren angesparten Altersguthaben. Mit der Senkung des Umwandlungssatzes will die PK die Umverteilung beenden, indem sie die künftigen Renten wieder in Einklang mit der Lebenserwartung der Versicherten und der zu erwartenden Anlagerendite bringt.

Obligatorischen und überobligatorischen Teil

Die 2. Säule teilt sich in einen obligatorischen und einen überobligatorischen Teil auf. Beim obligatorischen Teil (Obergrenze maximal 85320 Franken) schreibt der Bund zwingend vor, wie viel Spar­beiträge Angestellte pro Jahr zusammen mit dem Arbeit­geber leisten müssen. Bei den so angesparten Geldern spricht man vom obligatorischen Altersguthaben gemäss BVG.

Arbeitgeber können für ihre Mitarbeitenden freiwillig einen umfassenderen Sparprozess vorsehen. Das so angesparte Kapital, welches nicht dem BVG-Guthaben entspricht, wird als überobligatorisches Guthaben bezeichnet. Ihre PK wendet einen umhüllenden Umwandlungssatz von 4,8 Prozent an. Das bedeutet, dass für das obligatorische und das überobligatorische Altersguthaben derselbe Umwandlungssatz verwendet wird.

Schattenrechnung für Festsetzung der Rente

Gemäss BVG beträgt der gesetzliche Umwandlungssatz für das obligatorische BVG-Guthaben 6,8% beim gesetzlichen Rentenalter.

Damit das Gesetz nicht verletzt wird, führt die PK für jede versicherte Person eine sogenannte «Schattenrechnung».

Einerseits berechnet sie die Rente auf dem gesamten Kapital mit dem eigenen, tieferen Umwandlungssatz von 4,8%, anderseits die Rente nur auf dem obligatorischen Teil des Vorsorgekapitals mit dem gesetzlichen Umwandlungssatz von 6,8%. Ausgerichtet wird in jedem Fall die höhere Altersrente – damit ist sichergestellt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Umwandlungssatz von 6,8% auf dem obligatorischen BVG-Kapital insgesamt eingehalten wird.

* Stefan Arnold ist Leiter Berufliche Vorsorge bei der Luzerner Kantonalbank AG, Luzern; www.lukb.ch