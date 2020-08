Ratgeber Darf unser Zehnjähriger in Jeans an eine Hochzeit? Wir sind mit unseren Kindern an eine Hochzeit eingeladen. Der Dresscode lautet «festlich». Während sich unsere Vierjährige darauf freut, ein hübsches Kleid zu tragen, rebelliert unser zehnjähriger Sohn und sagt uns deutlich, mit Jeans und T-Shirt ans Fest gehen zu wollen. Sollen wir das zulassen? Doris Pfyl* 09.08.2020, 11.30 Uhr

Für Kinder kann es durchaus der Horror sein, «zwangsausgestattet» zu werden. Viele Kinder wollen bereits im Kleinkindalter mitreden, was im Kleiderschrank hängen soll. Am Morgen möchten sie möglichst selbst bestimmen, was angezogen wird. Das kann bisweilen für Eltern zur Herausforderung werden. So geschehen bei meinem Neffen. Er kam einmal als vierjähriger Knirps einen Tag nicht aus seinem Zimmer, weil sein Lieblingsshirt nicht zur Verfügung stand.

Kindern geht es also wie uns Erwachsenen. Sie haben ihre Befindlichkeiten und Launen, die sie mit der Bekleidung ausleben. Zudem gefallen sie sich verständlicherweise nicht in allen Teilen gleich gut. Das kann mit der Beschaffenheit des Stoffes, mit der Musterung oder auch mit der Farbe eines Bekleidungsteils zu tun haben. Die Farbe ist ein wichtiges Thema bei Kinderkleidern. Kinder folgen bei der Farbwahl ihrem Instinkt. Denn der Mensch durchläuft einen Farbzyklus und dieser beginnt schon im frühen Kindesalter. Fast alle Mädchen lieben als Vier- bis Sechsjährige Rosa und Pink, während viele acht- bis zehnjährige Buben Orange und die mittleren Blautöne bevorzugen. Im Teenageralter wird dann Schwarz zur Lieblingsfarbe, nicht immer zur Freude der Eltern.

Ein Anzug muss nicht sein

Meiner Meinung nach ist es nicht zwingend notwendig, Mädchen an einem festlichen Anlass in ein superfeines Rüschenkleidchen zu stecken und die Buben in einen Minianzug. Die Kleidung soll aber adrett und sauber sein. Allerdings reagieren Mädchen oft wie Ihre Tochter. Sie freuen sich aufs Herausputzen für einen speziellen Anlass.

Dann gibt es aber auch Kinder und vermutlich sind das tatsächlich mehrheitlich Buben, die eine gehörige Unlust zeigen, wenn’s ums schick Anziehen geht. Eltern sollten sich dann etwas kämpferisch geben und aufdecken, warum Alltagskleidung an einer festlichen Veranstaltung nichts zu suchen hat. Erklären Sie Ihrem Sohn, dass Bekleidung immer etwas mit Wertschätzung und Respekt zu tun hat. Diesen haben die Gastgeber verdient. Auch macht es Sinn, Ihrem Sohn aufzuzeigen, wie deplatziert er sich in seiner Alltagskleidung fühlen könnte unter all den festlich angezogenen Gästen.

Findet sich in seinem Schrank noch nichts Passendes für das Hochzeitsfest, ist gemeinsames Einkaufen angesagt. Beziehen Sie Ihren Sohn bei der Wahl des passenden Outfits mit ein. Sehr teuer muss die Bekleidung nicht sein. Denn ist der offizielle Teil der Hochzeit vorbei, wird er mit den anderen herumtoben.

Zeigen Sie Ihrem Sohn im Geschäft, was alles in Frage käme. Etwa eine dunkle Jeans, ein Hemd, eine lässige Jacke. Er soll mitentscheiden können, was für ihn stimmt. Im Idealfall erhält Ihr Sohn an der Hochzeit dann Komplimente für sein Aussehen.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM. www.imagemodestil.ch